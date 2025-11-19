Cuidado con estos cortes de tráfico en Zamora este jueves

¡Atención! Nuevos cortes de tráfico en Zamora capital por motivo de obras en la red de abastecimiento y actuaciones municipales en el alumbrado.

Con motivo de la instalación de luces navideñas, habrá cortes intermitentes en la avenida de Víctor Gallego y las calles San Pablo y Magistral Romero.

En concreto, a partir de las 7.00 horas se realizarán estos cortes de tráfico en la avenida Víctor Gallego. A partir de las 15.00 horas, las interrupciones en el tráfico rodado se producirán en las calles San Pablo y Magistral Romero.

En los tres casos, habrá señalización y se contará con la presencia de agentes de la Policía Local para garantizar la fluidez del tráfico.

Pablo Morillo

Con motivo de las obras comprendidas dentro del proyecto de ampliación de la red de abastecimiento de agua potable en la calle Pablo Morillo, permanecerá cortado al tráfico el tramo comprendido entre la intersección de la citada vía con la calle Amargura y con la calle Juan II.

La previsión de duración del corte salvo imprevistos será de un día, por lo que se procederá a la apertura del tráfico durante la tarde del mismo jueves, día 20 de noviembre.

Los vehículos que circulen por la calle Pablo Morillo y quieran acceder a la calle Cervantes, Regimiento de Toledo o a la avenida de Cardenal Cisneros podrán realizarlo por el recorrido alternativo a través de la calle Amargura y avenida Tres Cruces.

Finalmente, los vehículos que circulen por la calle Cervantes en el tramo comprendido entre la calle Santa Teresa y calle Pablo Morillo deberán circular por la calle Pablo Morillo hacia la calle Amargura, para lo cual se procederá a instalar la señalización necesaria para habilitar el tráfico en ese sentido de circulación.

Estas afecciones al tráfico quedarán convenientemente señalizadas por parte de la empresa adjudicataria de las obras.

El tránsito peatonal a través del tramo afectado no se verá afectado, ya que se habilitarán itinerarios peatonales compatibles con la ejecución de las obras.