Cinco desaparecidos en nueve días en Zamora: Medidas de prevención

El elevado número de desaparecidos en los últimos nueve días, cinco personas mayores, todas ellas halladas en cuestión de horas, ha llevado a hacer un llamamiento a familiares, vecinos de las localidades y autoridades locales, alcaldes y alcaldesas, para que mantengan un contacto permanente y "ante la mínima sospecha" de que no están en sus casas ni en sus pueblos "llamar a la Guardia Civil" cuyo servicio de búsqueda entra dentro de sus funciones como Cuerpo de Seguridad del Estado, es decir, "es gratuito", ha declarado el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco García, en una comparecencia con el teniente coronel de la Guardia Civil, David Pulido.

El jefe de la Comandancia de Zamora ha puesto el acento en la prevención para indicar que "estamos relativamente satisfechos porque se nos ha avisado rápido, casi al minuto uno, y situaciones en las que han tardado", por lo que incide en la importancia de llamar cuanto antes a la Guardia Civil para activar el servicio de búsqueda y sortear, en la medida de lo posible, las horas nocturnas que dificultan el rastreo y localización de la persona, por lo general de edad avanzada y con deterioro cognitivo, así como el perjuicio para la salud de esta por la caída de las temperaturas.

David Pulido pidió a la familia que contacten de inmediato con instituciones, también con Cruz Roja, que se bajen las aplicaciones al móvil que les permita tener localizada de forma permanente a la persona mayor para controlar el punto exacto o el área, el sistema Guardian que marca exactamente el lugar en el que está el teléfono donde pueden estar con más facilidad, o que AlertCorps, que se controle que salen de casa siempre con el móvil y asegurarse de que llevan activo porque los dos últimos desaparecidos lo llevaban desconectados.

El teniente coronel recomendó que a esas personas con deterioro cognitivo se les coloque los dispositivos en la ropa, en el cinturón o cualquier otra prenda que permita que los lleven siempre encima para hacer un seguimientoen tiempo real. El Plan Idoso de la Guardia Civil es otro recurso que permite controlar a las personas que viven solas, con deterioro cognitivo u otras necesidades, y que se activa dos veces al año para renovar la relación de ciudadanos y ciudadanas que se incluyen en él, que se reactivará en estas fechas ante la cercanía de las fiestas de Navidad.