CC OO de Zamora recupera el servicio para la inclusión de los migrantes

El sindicato Comisiones Obreras recupera el servicio de información a personas trabajadoras extranjeras, CITE, "una iniciativa plenamente consolidada en Castilla y León" que se paralizó cuando "la extrema derecha llegó al Gobierno" autonómico, concretó el martes el secretario general de CC OO en Zamora, Jesús Carretero Vasallo.

El responsable de la organización sindical puso en valor que el programa "permitirá que todas las personas que cumplan los requisitos puedan regularizar su situación, obtener un permiso de residencia y trabajo y comenzar a cotizar a la Seguridad Social" y además se les ofrecerá sin ningún tipo de coste servicios de asesoramiento, especialmente en sectores de alta demanda de mano de obra".

Motivos

Entre los motivos que impulsan a CC OO a volverlo a poner en marcha figuran las dificultades para "acceder a la administración pública, reducir la economía sumergida y el aumento de discursos de odio y desinformación que se combaten con datos, ya que los migrantes no viven de ayudas. No pueden acceder a prestaciones sin permiso de residencia y la delincuencia no aumenta por su presencia".

Datos

En CITE en su última convocatoria registró un total de 702 consultas, 478 visitas y 269 atenciones individuales y las consultas más frecuentes versaron sobre "la homologación de títulos, situación laboral y extranjería", precisó la responsable de CITE de CC OO, Mónica Paule.

Dónde acudir

La atención se hará previa cita en la sede de CC OO de Zamora, sita en la plaza de Alemania, en Benavente, una vez a la semana, y cada quince días en Toro.

"Queremos acompañar a la persona en su proceso migratorio y en su mejora para que puedan acceder a un empleo digno en condiciones de igualdad” remarcó Paule.