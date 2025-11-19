Se buscan participantes para la Cabalgata de Reyes de Zamora

¿Te apetece participar en la Cabalgata de Reyes de Zamora? Si es así, te lo ponemos fácil: desde hoy queda abierto el plazo de inscripción para formar parte de la comitiva de Melchor, Gaspar y Baltasar hasta cubrir plazos. Tienes de límite hasta el 16 de diciembre.

Participantes

Puede participar cualquier persona a partir de 9 años. Si decides integrarte, tendrás que ir vestido con ropa negra de fondo para llevar debajo del traje asignado: jersey o sudadera negra, pantalón negro y zapatos negros sin marcas corporativas visibles.

CÓMO INSCRIBIRTE LUGAR: Librería Mil Hojas HORARIO: Lunes a viernes: 10:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h Sábados: 10:00 a 14:00 h

Entre los requisitos necesarios, figura el estar disponible las tardes de los días 2, 3 o 4 de enero para la prueba del traje previo aviso de la organización.

Cartel anunciador de la Cabalgata de Reyes. / LOZ

La Cabalgata

La cabalgata contará con alrededor de 300 figurantes y repartirán cerca de 60.000 piruletas sin gluten que se repartirán al paso de Melchor, Gaspar o Baltasar por las calles de la ciudad el día 5 de enero de 2026 por la tarde, antes de ser recibidos por el alcalde en la Plaza Mayor.

Mientras tanto, queda pendiente el encendido oficial de la iluminación, previsto la tarde del 28 de noviembre. Esa fecha de comienzo de las luces está fijada tanto para la iluminación de la zona centro y los barrios, que corre a cargo del Ayuntamiento, como para la denominada "Plaza de los Sueños" en la que se convierte la plaza de la Marina, iluminada por Caja Rural de Zamora.