Los bomberos afiliados a UGT no ratifican el acuerdo de disolución del Consorcio

No hay acuerdo para la disolución del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil y, por tanto, los bomberos no pasarán a ser trabajadores de la Diputación de Zamora. A pesar de que hace unos días el presidente de la institución, Javier Faúndez, dejaba la puerta abierta a un posible entendimiento, las reuniones mantenidas durante el día de hoy no han dado el fruto esperado.

Los bomberos afiliados al sindicato UGT se han mostrado en contra del acuerdo que sus representantes habían alcanzado por la mañana con el presidente de la Diputación y han procedido a su rechazo. La negativa supone que mantendrán las mismas condiciones que hasta ahora, revocándose la disolución del consorcio.

Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre, se anunció que las negociaciones no habían llegado a buen término debido al incremento de los complementos específicos que demandaban los representantes de UGT y que rechazó la institución.

Distintas posturas que provocaron que, tras más de dos años de diálogo permanente y más de una veintena de reuniones de trabajo, se rompieran las negociaciones para que los bomberos dejasen de ser funcionarios del Consorcio para pasar a ser funcionarios de la Diputación.

La pasada semana, se anunciaba que se retomaban las conversaciones, abriendo una posibilidad que este miércoles ha vuelto volvió a cerrarse.