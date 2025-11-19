Este es el alumno del Conservatorio de Música que representará a Castilla y León en la final nacional Intercentros Melómano

La fase autonómica del Concurso Nacional Intercentros Melómano tuvo este fin de semana acento zamorano, con el tercer premio para Sara Martín Alonso (oboe) y el primero para Álvaro Sánchez Mangas (violonchelo), ambos alumnos del Conservatorio de Música Miguel Manzano de Zamora. Acudieron con su profesora, la pianista Natalia Zapatero.

Como primer premiado, Álvaro Sánchez representará a Castilla y León en la fase nacional, que tendrá lugar en Alicante, del 5 al 7 de diciembre, en el Auditorio de la Diputación, donde se celebrará la 24ª edición de estos premios.

Un certamen musical con más de dos décadas de historia

Intercentros Melómano es una iniciativa de la Fundación Orfeo creada en el año 2002 con el objetivo de fomentar la participación activa del alumnado de los conservatorios de música en concursos de carácter profesional. La idea es servir como experiencia práctica a los músicos, que puedan enfrentarse a un público y a un jurado que valora su interpretación, no únicamente su destreza técnica.

En el certamen puede participar todo el alumnado, independientemente de su nacionalidad, que se encuentre matriculado en cualquier curso de cualquier especialidad instrumental, incluido el canto, en un conservatorio o centro autorizado de música de España. El premio es una gira de conciertos para el ganador de cada categoría, grado profesional y grado superior.

En sus más de veinte años de trayectoria, el Intercentros Melómano suma, entre sus dos categorías, más de 4.500 participantes, procedentes del 90 % de los conservatorios y centros autorizados de música de España.

Los ganadores han ofrecido más de 500 conciertos como parte de los premios obtenidos.