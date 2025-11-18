Zamora juega y escucha este jueves a los más pequeños

"Niños, niñas y adolescentes, escuchamos pero no juzgamos". Es el lema con el que Zamora celebra este jueves, 20 de noviembre, el Día de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Una frase que se ha vuelto viral, sobre todo en TikTok, y que promueve un ambiente de escucha empática y sin críticas. El objetivo es fomentar la confianza entre los más pequeños, ya que lo que se busca es que entiendan que los adultos pueden escucharles y conocer sus secretos, sin emitir juicios de valor.

Cartel actividades Día Internacional del Niño / Cedida

Y para celebrar este Día Internacional, se han organizado diferentes actividades. A las 17.00 horas de este jueves 20 de noviembre tendrá lugar en el Ayuntamiento de Zamora un pleno con niños de la ciudad que expondrán sus problemas a la corporación municipal. Después, se leerá un manifiesto centrado en la temática elegida para este año, que es el derecho a ser escuchados.

También desde las 17.00 horas habrá una carpa en la plaza Mayor con múltiples actividades, desde juegos gigantes de madera hasta paneles interactivos y un concierto. Diferentes propuestas para que niños, niñas y adolescentes disfruten de su día.