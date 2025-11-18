Sanidad
El tabaquismo representa la primera causa de cáncer de pulmón en Zamora
Azayca lleva a cabo charlas con jóvenes para que "no empiecen en el vicio ni en el vapeo"
El tabaquismo, tanto activo como pasivo, sigue siendo la causa más importante del cáncer de pulmón en Zamora.
El Hospital Virgen de la Concha atendió a 191 pacientes con cáncer de pulmón en 2023, últimos datos conocidos, de ellos "solo el 11% prefería que no tenía había tenido ningún contacto con el tabaco tanto más del 85% de los pacientes tienen una relación directa con el tabaco", expresó el lunes el doctor Julio Mata por el Día Mundial del Cáncer de Pulmón organizado desde la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer de Zamora, Azayca, en la plaza de la Constitución.
La presidenta del colectivo Pilar de la Higuera apuntó que "es el tercer tipo de cáncer que aparece en España" y sus principales causan corresponden a "la contaminación atmosférica y el hábito de fumar", por lo que recordó que Azayca ofrece charlas en los centros educativos "para que nuestros jóvenes no empiecen el vicio de fumar ni de vapear".
Vapeo
Sobre esta nueva práctica, Julio Mata remarcó que "el vapeo es una vaporización de nicotina de aromatizantes de un alcohol a alta temperatura cuando los pulmones no están preparados para eso" y apeló a acudir al médico de cabeza "ante una tos persistente, a veces con un poquito de sangre, dificultad para respirar y hay un adelgazamiento que no es justificable".
- Así será la nueva estación de autobuses de Zamora
- Un ciervo de gran tamaño se pasea por las calles de Zamora y se cuela en el céntrico párking de San Martín
- El nuevo atractivo turístico del Lago de Sanabria: da mucho vértigo y ya tiene fecha para su puesta en marcha
- Hablan los industriales 'de fuera' del Mercado de Abastos de Zamora
- En las entrañas de Monte la Reina: así serán los garajes de artillería y zapadores licitados por dos millones de euros
- Un bombero recién entrado cobra 1.853 euros líquidos'. Faúndez se planta ante UGT, que pide subidas salariales
- La Cabalgaza ya tiene fechas: consulta cuándo pasará la comitiva de Papá Noel por Zamora
- Los rostros de Las Edades del Hombre en Zamora