El tabaquismo representa la primera causa de cáncer de pulmón en Zamora

El tabaquismo, tanto activo como pasivo, sigue siendo la causa más importante del cáncer de pulmón en Zamora.

El Hospital Virgen de la Concha atendió a 191 pacientes con cáncer de pulmón en 2023, últimos datos conocidos, de ellos "solo el 11% prefería que no tenía había tenido ningún contacto con el tabaco tanto más del 85% de los pacientes tienen una relación directa con el tabaco", expresó el lunes el doctor Julio Mata por el Día Mundial del Cáncer de Pulmón organizado desde la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer de Zamora, Azayca, en la plaza de la Constitución.

Dibujos situados por Azayca por el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. / Alba Prieto / LZA

La presidenta del colectivo Pilar de la Higuera apuntó que "es el tercer tipo de cáncer que aparece en España" y sus principales causan corresponden a "la contaminación atmosférica y el hábito de fumar", por lo que recordó que Azayca ofrece charlas en los centros educativos "para que nuestros jóvenes no empiecen el vicio de fumar ni de vapear".

Vapeo

Sobre esta nueva práctica, Julio Mata remarcó que "el vapeo es una vaporización de nicotina de aromatizantes de un alcohol a alta temperatura cuando los pulmones no están preparados para eso" y apeló a acudir al médico de cabeza "ante una tos persistente, a veces con un poquito de sangre, dificultad para respirar y hay un adelgazamiento que no es justificable".