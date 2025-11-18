La Semana Santa de Zamora premia a David Rivas con el Barandales de Honor 2026

El compositor David Rivas recibirá el Domingo de Ramos en el Teatro Ramos Carrión el máximo reconocimiento que otorga la Semana Santa de Zamora, el Barandales de Honor.

Así lo decidieron la noche del martes los representantes de las hermandades y cofradías de la Pasión capitalinas en el transcurso del consejo rector, celebrado por primera vez en la nueva sede del organismo semanasantero, el vivero de empresas de la Cámara de Comercio.

Unanimidad

La elección del toresano "ha sido por unanimidad" sostuvo el presidente de la Junta pro Semana Santa de Zamora, Israel López Campos.

Las cofradías y hermandades han galardonado al músico por "su amplio recorrido vinculado a la Semana Santa de Zamora, por todo lo que ha hecho por nuestra celebración y por el respaldo incondicional a todas las cofradías, ya que cualquier cosa que le pidas a David, la tienes sin ningún tipo de interés" enumeró el semanasantero quien, a renglón seguido, sintetizó: "Está para todo y para todos".

El músico David Rivas. / Cedida

Trayectoria

El catálogo compositivo del premiado supera las 400 obras y ha escrito una docena de marchas procesionales, dedicadas a imágenes y grupos escultóricos de las Semanas Santas de Zamora, de Cuenca y de Viveiro sin pasar por alto para la Pasión de su ciudad natal, partituras que compuso de forma desinteresada, atendiendo las solicitudes de hermandades y cofradías.

La más popular de todas ellas quizá corresponda a "Perdónalos", habitual en las procesiones de Zamora y que también se interpreta en numerosos lugares de la geografía nacional así como en puntos de Portugal, de Italia e incluso de Grecia.

El compositor toresano David Rivas dirige un concierto. / Cedida / LZA

David Rivas Domínguez es, por oposición, profesor de música en Enseñanza Secundaria en el Pardo Tavera de Toro.

Este zamorano, que lleva década y media en el nivel más alto de la composición musical, se ha convertido en el autor de cabecera de la Fundación de Las Edades del Hombre, es asiduo jurado de certámenes y ha recibido ocho premios de composición en España y varios reconocimientos desde los Estados Unidos por su música para banda. Además, en 2024 recibió el premio Bombardino de las Capas por su brillante composición de música para la Semana Santa de templo y de la calle.

Asistentes al consejo rector de la Semana Santa de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Concurso de Fotografía

El tercer premio del XLI Concurso Nacional de Fotografía de la Semana Santa de Zamora, una imagen de la procesión del Cristo de las Injurias presentada por Pedro Barrios Macias, ha quedado descalificada. El motivo corresponde a que "se trata de una imagen tomada en el año 2023 y las bases precisan que tienen que ser hechas en el 2025", comentó el presidente de la Junta pro Semana Santa, que concretó que ahora el tercer premio corresponderá a la primera mención, lograda por la imagen de Raúl Andrés Maestre.

Foto elegida para el tercer premio. / Cedida

Además, el primer premio, otorgado por el jurado a una imagen del Cristo de las Injurias con cofrades de José Antonio Pascual en formato vertical, "es válido", pese a que una imagen del mismo fotógrafo tomada en el mismo lugar pero en formato horizontal, se ha impuesto en el Concurso Internacional de Fotografía, organizado por la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Crevillente.

Primer premio premiado en Zamora. / Cedida

"El premio sigue adelante porque se trata de archivos distintos, con metadatos distintos generados cuando el fotógrafo ha realizado una ráfaga", enumeró Israel López Campos quien avanzó que "actualizaremos las bases del certamen".

Primer premio "Silencio" de Jose Antonio Pascual Salvador ganador en Crevillente. / web del concurso de fotografía de Crevillente

Por otro lado, en su informe de presidencia, López informó de que mensualmente están realizando un ahorro de "500-600 euros", lo que implica "una mayor salud económica" para las cuentas de la Junta pro Semana Santa de Zamora.