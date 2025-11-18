El Consejo de Ministros libera 27 millones para el cuartel zamorano de Monte la Reina y da un plazo improrrogable

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, prometió la pasada semana que el Gobierno destinaría en estos días una partida de 27 millones de euros para el futuro cuartel de Monte la Reina y en el Consejo de Ministros de este martes se ha visto cumplida su palabra. La reunión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha autorizado al Ministerio de Defensa a ejecutar una partida de un importe exacto de 27.100.393,42 euros para la primera fase de las obras de urbanización del futuro acuartelamiento.

En concreto, el Consejo de Ministros ha autorizado un contrato de urbanización de los terrenos del futuro acuartelamiento que responde a la "necesidad de dotar al futuro acuartelamiento de las infraestructuras y servicios básicos imprescindibles para el desarrollo de la actividad de las unidades se establecerán en él", ha señalado el Ministerio de Defensa, tras el acuerdo adoptado este martes por la tarde en Moncloa.

El contrato de Defensa servirá para acometer trabajos como los de los viales de las futuras instalaciones militares, las redes de telecomunicaciones o infraestructuras como el abastecimiento y el saneamiento, según detalló la pasada semana la secretaria de Estado de Defensa, que en una entrevista con este diario indicó que esas actuaciones suponen "el esqueleto" del cuartel.

Un militar, junto a varios vehículos, en las instalaciones de Monte la Reina. / José Luis Fernández (Archivo)

En la autorización del Consejo de Ministros se establece un plazo de diez meses para ejecutar esas obras por valor de más de 27 millones. Se trata de un tiempo que comenzará a contar a partir del día siguiente del acta de replanteo e inicio de obras. El Ministerio de Defensa ha precisado que no habrá posibilidad de prórroga de ese plazo de diez meses.

Imagen virtual del campamento de Monte la Reina. / Ministerio de Defensa

Este no es el único paso dado en los últimos días de cara a que el cuartel de Monte la Reina, con sus cerca de 1.500 puestos de trabajo que creará cuando esté en funcionamiento, se ponga en marcha en el año 2027, plazo marcado por el propio Ejército de Tierra. La pasada semana, el Ministerio de Defensa sacó a licitación por dos millones de euros la construcción de diez tinglados que servirán para guardar, a modo de garaje, los vehículos de las unidades de zapadores y artillería que está previsto que se instalen en el futuro cuartel.

Referente europeo

En las instalaciones, el Ministerio de Defensa tiene previsto invertir unos 130 millones de euros y el hecho de que vaya a ser un acuartelamiento puntero y referente europeo en eficiencia energética, sostenibilidad y aplicación del I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) hace que sea un proyecto prioritario que se beneficia del incremento del gasto en Defensa al que España se ha comprometido en el marco de la Alianza Atlántica.

La construcción del nuevo cuartel se compatibilizará con el ejercicio de prácticas de tiro y maniobras en Monte la Reina, que en los últimos años ha visto remodelado con ese fin algunos de sus edificios antiguos situados en otra zona del campamento militar distinta a la elegida para construir el cuartel.