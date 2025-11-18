Presupuestos 2026 del Ayuntamiento de Zamora, ¿qué partidas sufren diferencias millonarias respecto al actual ejercicio?

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado el borrador de presupuestos para 2026, anualidad en la que el Consistorio zamorano manejará una cuantía similar a la de este año, de 79,5 millones de euros, aunque con diferencias millonarias en algunas partidas, como la de inversiones reales, el contrato de ayuda a domicilio o el dinero destinado a servicios públicos, sin incrementar para ello los tributos que los financian.

Del presupuesto se reducen algunas de las inversiones que ya están en marcha, como la del Mercado de Abastos, y eso hace que el capítulo de inversiones reales pase a más de 6,6 a 4,9 millones de euros, aunque la intención del equipo de Gobierno municipal es incrementar esas partidas inversoras a partir del 1 de enero, a través de modificaciones presupuestarias, como se ha hecho en otras ocasiones.

Hay otras partidas, como la de ayuda a domicilio, que, en cambio, experimentan un fuerte incremento, al pasar esa prestación de servicios sociales que acomete el Ayuntamiento de 3,6 a 5,22 millones de euros. También los servicios públicos municipales conjuntos que se prestan a través de contratos suben un 11% respecto al año pasado hasta superar los 33 millones de euros, y ello sin incrementar los tributos y tasas municipales con las que se financian.

Entre partidas que sufren las principales diferencias de gasto, la reforma del Mercado de Abastos recibe 2,75 millones de euros menos, el Museo de Semana Santa reduce su partida inversora en 1,5 millones y los servicios de aguas y el de recogida de basuras en medio millón de euros cada uno. Por contra, además de la subida de 1,6 millones en ayuda a domicilio, se incrementa la inversión en turismo en 550.000 euros, la de prestación del servicio de las piscinas municipales en un millón, la de modernización de informática en 1,5 millones o la de personal en 300.000 euros.

Datos por áreas

Por áreas municipales, las que experimentan una mayor bajada son las de Fomento de la Economía, que pierde 1,8 millones como consecuencia del recorte en las obras del Mercado de Abastos; la de Medio Ambiente, que baja en 1,6 millones al concluir también el programa Renaturaliza financiado con fondos europeos; y Cultura, Educación y Juventud, con unos 900.000 euros menos, aunque no se recoge la adecuación del antiguo Ayuntamiento de la Plaza Mayor como sede del Museo Baltasar Lobo al incorporarse posteriormente con remanentes. En el otro lado de la balanza, las mayores subidas se corresponden al área de Servicios Sociales, Igualdad e Integración, con casi dos millones de euros más; a Organización municipal, con 1,8 millones de incremento; y a Deportes, con una subida de un millón.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha subrayado que en 2025 se ha alcanzado el mayor volumen de obras de toda la historia de la ciudad de Zamora, con entre 14 y 15 millones de euros del Ayuntamiento y una cifra que ronda los cien millones si se suman las inversiones de la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España. El objetivo, según ha apuntado Guarido, es intentar en 2026 mantener todo lo que podamos ese volumen de actividad económica en inversión y en servicios como el de la ayuda a domicilio, que está a punto de licitarse. El máximo responsable municipal ha asegurado que actualmente se vive "un momento económico positivo para Zamora" que se refleja en el nivel inversor. Guarido ha querido diferenciar administraciones como el Ayuntamiento o el Estado, que recaudan tributos propios para financiar sus presupuestos, de las diputaciones provinciales o la Junta de Castilla y León, que "reciben dinero del Estado y se dedican a repartirlo", ya que eso "propia un nivel de caciquismo muy considerable", ha sostenido.

Realista y responsable

Por su parte, el concejal de Recaudación, Rentas, Hacienda e Intervención, Diego Bernardo, ha tildado el presupuesto de 2026 de "realista y responsable", además de continuista con la senda del año pasado y que "huye de parafernalias y grandes titulares de prensa". Las cuentas del próximo año, según ha apuntado, culminan las grandes inversiones del Ayuntamiento, muestran un punto de inflexión en la actividad económica y la población "permitiendo mirar el futuro" por la reactivación de la economía y el número de habitantes.

La mejora de servicios públicos sin subir impuestos, el récord en servicios sociales para evitar listas de espera en la ayuda a domicilio con el nuevo contrato y la reclamación a la Junta de una financiación adecuada de las competencias impropias son otras de las líneas maestras expuestas por el equipo de Gobierno este martes en la presentación de los presupuestos.