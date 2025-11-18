El plan para un Año Nuevo alternativo que el influencer Carlo Cuñado te propone en Zamora

¿Buscas un Año Nuevo alternativo? A veces no hace falta irte muy lejos ni buscar navidades de cuento en Laponia o Suiza. Y esto es precisamente en lo que pone el foco el influencer castellano Carlo Cuñado, que se asoma a la provincia de Zamora para dar a conocer "unas fiestas populares cargadas de misticismo, simbolismo y rituales". El burgalés habla de los antruejos de "muchos pueblos del norte de España" que arrancan el año con ceremonias ancestrales en las que Zamora ocupa un lugar privilegiado.

En concreto, el influencer habla del Zangarrón de Montamarta, Los Carochos de Riofrío de Aliste y Los Cencerrones de Abejera.

Cencerrones de Abejera /

Pero, además, Carlo alude a otros antruejos de invierno en España:

CITAS DE LAS MASCARADAS 5 de enero • Talanqueira o Visparra (San Martín de Castañeda, Zamora)

6 de enero • El Guirrio (Santa Olaja de Eslonza, León)

16 de enero • La Bufa de San Antón (Aldeadávila de la Ribera, Salamanca

26 y 27 de enero • Zanpantzar o el carnaval de Ituren y Zubieta (Navarra)

15 al 17 de Febrero • El carnaval de Lanz (Navarra)

15 al 21 de febrero • El carnaval rural de Alsasua (Navarra)

2 de Febrero• La fiesta del Gallo de Mecerreyes (Burgos)

7 de junio • El Colacho en Castrillo de Murcia (Burgos)

El Zangarrón de Montamarta marca el inicio de año / José Luis Fernández