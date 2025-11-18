Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El plan para un Año Nuevo alternativo que el influencer Carlo Cuñado te propone en Zamora

A veces no hace falta irte muy lejos ni buscar navidades de cuento en Laponia o Suiza

Sol y gala para recibir al segundo Zangarrón de Montamarta

Sol y gala para recibir al segundo Zangarrón de Montamarta / José Luis Fernández

Abril Oliva

¿Buscas un Año Nuevo alternativo? A veces no hace falta irte muy lejos ni buscar navidades de cuento en Laponia o Suiza. Y esto es precisamente en lo que pone el foco el influencer castellano Carlo Cuñado, que se asoma a la provincia de Zamora para dar a conocer "unas fiestas populares cargadas de misticismo, simbolismo y rituales". El burgalés habla de los antruejos de "muchos pueblos del norte de España" que arrancan el año con ceremonias ancestrales en las que Zamora ocupa un lugar privilegiado.

En concreto, el influencer habla del Zangarrón de Montamarta, Los Carochos de Riofrío de Aliste y Los Cencerrones de Abejera.

Noticias relacionadas y más

GALERÍA | Los Cencerrones de Abejera vuelven a la carga

GALERÍA | Los Cencerrones de Abejera vuelven a la carga

Ver galería

Cencerrones de Abejera /

Pero, además, Carlo alude a otros antruejos de invierno en España:

CITAS DE LAS MASCARADAS

  • 5 de enero • Talanqueira o Visparra (San Martín de Castañeda, Zamora)
  • 6 de enero • El Guirrio (Santa Olaja de Eslonza, León)
  • 16 de enero • La Bufa de San Antón (Aldeadávila de la Ribera, Salamanca
  • 26 y 27 de enero • Zanpantzar o el carnaval de Ituren y Zubieta (Navarra)
  • 15 al 17 de Febrero • El carnaval de Lanz (Navarra)
  • 15 al 21 de febrero • El carnaval rural de Alsasua (Navarra)
  • 2 de Febrero• La fiesta del Gallo de Mecerreyes (Burgos)
  • 7 de junio • El Colacho en Castrillo de Murcia (Burgos)
GALERÍA | El Zangarrón de Montamarta marca el inicio de año

GALERÍA | El Zangarrón de Montamarta marca el inicio de año

Ver galería

El Zangarrón de Montamarta marca el inicio de año / José Luis Fernández

Mascaradas de Invierno en la Provincia de Zamora

Sanzoles: El Zangarrón — 26 de diciembre

Montamarta: El Zangarrón — 1 y 6 de enero

Pozuelo de Tábara: El Tafarrón — 25–27 de diciembre

Ferreras de Arriba: La Filandorra — 26 de diciembre

Riofrío de Aliste: Los Carochos — 1 de enero

Palacios del Pan: La Vaquilla y Los Cencerros — Domingo Gordo / Carnaval

Vigo de Sanabria: La Visparra — 1 de enero

Abejera: Diablos y Cencerros — Carnaval

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents