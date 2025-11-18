Óscar Puente "oculta" el motivo de quitar paradas del AVE en Sanabria

El PP de Zamora ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de ocultar deliberadamente el expediente que justifica la supresión de las frecuencias del AVE en la estación de Sanabria Alta Velocidad. A petición del diputado nacional por Zamora Óscar Ramajo Prada, el Ministerio ha denegado el acceso a la documentación alegando un supuesto carácter "reservado" por tratarse de información comercial.

Ramajo ha denunciado que no existe ninguna clasificación oficial que convierta este informe en reservado y ha advertido de que "quizá no existe o no está bien justificado, y por eso lo quieren ocultar, porque la conclusión lógica sería que, tratándose de una empresa pública como Renfe, las frecuencias suprimidas deberían pasar a ser de obligación de servicio público y el Gobierno tendría que rectificar".

Ha lamentado el derecho de los zamoranos a conocer los motivos amparado por la Constitución y ha exigido transparencia y recuperación inmediata de las frecuencias.

Ramajo ha explicado que el expediente es imprescindible para conocer si se valoró incluir estas frecuencias como obligación de servicio público; qué indicadores de demanda se analizaron; qué criterios de impacto social se tuvieron en cuenta; y por qué se optó por la supresión y no por alternativas menos lesivas para el territorio.

A juicio del PP, la supresión de frecuencias del AVE en Sanabria no ha sido una decisión técnica, sino política, tomada por Óscar Puente y por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, "para satisfacer los intereses del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, a costa de castigar a Sanabria y al medio rural". Los populares zamoranos han sostienen que esta decisión es un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno socialista penaliza sistemáticamente a los territorios de baja densidad, ignorando la obligación legal del Estado de protegerlos por su rentabilidad social.

"El AVE que pasa por Sanabria debe seguir siendo un instrumento de vertebración, cohesión y desarrollo, y no una línea diseñada solo al servicio de las grandes ciudades", han denunciado.

Reunión de la Mesa del Ferrocarril

Por su parte, el grupo municipal de Zamora Sí ha pedido reactivar en las próximas semanas la Mesa de Trabajo para la mejora de los Servicios Ferroviarios de Zamora, al entender que este espacio es fundamental para seguir abordando la situación del tren en la provincia y avanzar en soluciones que permitan recuperar y reforzar los servicios existentes.

La formación ha indicado que continúa la preocupación por la eliminación de paradas y por la falta de avances que contribuyan a mejorar la conectividad de Zamora. En este contexto, ha considerado importante retomar el trabajo conjunto y mantener la coordinación entre administraciones, entidades y colectivos implicados