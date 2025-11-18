El original detalle de un restaurante de Zamora con Ágatha Ruiz de la Prada en su postre

¿Ya has visto la exposición "Agatha Ruiz de la Prada. Diseño y creatividad" en la sala Fundos Fórum de La Marina? La muestra sorprende a todo el que entra por la puerta con el ingenio habitual de la diseñadora, que este lunes ha estado en Zamora para convertirse en visitante de su propia muestra: 25 vestidos, 16 fotografías y 11 diseños que recorren la trayectoria desde su inicio como diseñadora en el contexto de la movida madrileña hasta su consolidación como gran diseñadora internacional.

La propia diseñadora ha reconocido que "sentí en el alma" no estar en Zamora el día de la inauguración, pero "no pude hacerlo por motivos profesionales" y a la primera ocasión que ha tenido ha cogido un coche y se ha plantado en Zamora.

La diseñadora no solo ha visitado su exposición sino que, además, ha recorrido la ciudad acompañada de las autoridades. Tampoco ha perdido la oportunidad de visitar Las Edades del Hombre y ha conocido más a fondo la gastronomía zamorana en un restaurante de la capital, La Marina-Sancho 2. El tradicional espacio hostelero de Zamora ha tenido un precioso detalle con la artista con un postre pensado exclusivamente para ella: un trozo de tarta decorada en color rosa "Ágatha" y una pieza de chocolate blanco con un corazón de chocolate rosa dibujado en el centro coronando el dulce.

Algo que la propia diseñadora ha querido compartir con sus seguidores de Instagram:

El postre en homenaje a Ágata Ruiz de la Prada. / Instagram Ágata

Agatha Ruiz de la Prada ha recordado también el cariño que siente por Zamora, ya que fue la encargada de diseñar el vestuario de las obras de teatro "La Dama Boba" y "Alicia en el País de las Maravillas" que se estrenaron en el Teatro Principal.

Ágata conoce Zamora. / Diputación Provincial de Zamora

"Me encanta estar aquí, estoy como loca y se lo agradezco mucho a la Fundación Fundos, que es una maravilla", ha declarado a los medios de comunicación.