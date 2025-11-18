Medio año de prisión a un zamorano por llevar 72 gramos de cannabis dentro del pantalón

Los 72,34 gramos de cannabis que un zamorano llevaba oculta en la zona genital cuando fue abordado por la Policía Nacional en el parque de La Marina le ha valido una condena a seis meses de prisión al admitir que su destino era la venta a terceras personas. La magistrada del Juzgado de lo Penal le impone también una multa de 500 euros, la misma cuantía que habría obtenido con la actividad ilegal de tráfico de drogas, delito que se le imputó y reconoció.

El procesado, de iniciales I.S.G., se mostró conforme con los hechos que le imputaba la Fiscalía de Zamora, por lo que logró ver reducida su condena considerablemente al aplicársele la atenuante de confesión. La sentencia del Juzgado de lo Penal contempla la suspensión de la pena de cárcel con la condición de que no delinca en dos años.

De 72 a 114 porros

El condenado llevaba una tableta de cananbis envuelta en plástico transparente dentro del pantalón, en la parte genital, según explicaron los agentes que le detuvieron y recogen los autos en los que se basa la Fiscalía para calificar el delito en el que incurrió el procesado, que habría ganado 491 euros con el tráfico de esta droga que causa menor daño a la salud.

Tras ser incautada esta sustancia por los agentes de la Policía Nacional y ser analizada se supo que se trataba de resina de cannabis y que la llevaba con intención de venderla por dosis. La cantidad incautada permite preparar entre los 72 porros o el doble de esta cantidad, según la pureza de la droga. La cantidad legal estimada para el consumo diario está establecida en un máximo que oscila entre los 15 gramos y 20 gramos de marihuana, y hasta 100 gramos para un periodo de entre tres y cinco días.

La Marina, lugar de recreo infantil y adolescente

El lugar en el que le detuvieron agentes de la Policía Nacional, La Marina, está frecuentado por adolescentes, además de ser una plaza en la que juegan niños y niñas de corta edad, por lo que la vigilancia policial es más estrecha para impedir que se trafique con drogas y que se perjudique a estas personas sin capacidad aún para discernir qué son esas sustancias y las consecuencias de su consumo, más vulnerables y, por ello, más fácilmente manipulables.

La Marina fue un lugar de tráfico de estupefacientes y de consumo habitual hace varias décadas, antes de su reforma, una remodelación que alejó estas sustancias de uno de los parques más concurrido de la capital.