La gestión de datos se abre paso en Zamora para captar el talento

Contribuir a una digitalización "más ética, sostenible y abierta" es el objetivo del Centro de Especialización de Datos Inteligente de Zamora, impulsado por Air Institute, con principios que promueve también Gaia X, trabajando juntos para acercar su aplicación al entorno local. Sobre este proyecto de futuro muy presente ya se habló en el foro de expertos "IA y el Ecosistema del Dato Sostenible", que tuvo lugar en La Alhóndiga.

Desde Gaia X, su directora, Paqui Rubio, alabó la labor que en este ámbito ya se está desarrollando en Zamora, subrayando que para una buena gestión, "hay que intentar obtener datos de calidad, en gran cantidad y, a partir de ahí, utilizar la inteligencia artificial para crear negocio y economía, como lo que se está viviendo ya en Zamora", consideró.

Apoyo de la Junta de Castilla y León

Este proyecto también cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora, junto con la Junta de Castilla y León. En representación de la administración regional asistió a esta jornada en la ciudad la directora de Política Económica y Competitividad, Rosa Cuesta, quien destacó que este centro en Zamora "se basa en la gestión del dato como fuente de impulso de actividad económica. Y queremos ponerlo en valor, porque, fundamentalmente, en Zamora tenemos talento con el que es importante contar para el impulso y capacitación de la provincia".

Participantes en el foro en Zamora. / Víctor Garrido

Para Cuesta, "en una economía en la que se mueve el dato, su gestión va a generar en torno al 5% del PIB. Ya estamos teniendo algunos proyectos interesantes en Castilla y León y creemos en el conocimiento que se genera a través de la gestión de los espacios de datos". Y este conocimiento "se tiene que dar a conocer a las empresas, porque son las que tienen que realmente gestionar esos datos y aplicarlos en virtud de la inteligencia artificial para el conocimiento, la eficiencia, la innovación y la formación de sus trabajadores de cara al futuro", enumeró.

Acercar la IA a las empresas

Desde Air Institute, Natali Chourio, directora de comunicación, añadió que este era el primero de los eventos organizados dentro de este área. "La idea es poner en conocimiento a empresas y a la sociedad en general qué son los espacios de datos, la inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar en nuestro día a día".

Los próximos pasos se centrarán en conferencias a nivel regional y nacional antes de finalizar el año y formaciones específicas. En este sentido, aseguró que la reticencia del comercio local hacia las nuevas tecnologías "no es una cuestión de resistencia, sino de desconocimiento. Por eso queremos formarlos y enseñarles la importancia de los datos, de manera progresiva", indicó.

Por último, la directora de Política Económica y Competitividad señaló que esta gestión de los espacios de datos junto a proyectos vinculados a la provincia como la silver economy "ayudan a la especialización de Zamora y a crear ámbitos que tienen mucho futuro, tanto aquí como en toda la comunidad", finalizó la directora general.