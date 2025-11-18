Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La feria del vehículo de ocasión de Zamora amplía su oferta con un nuevo espacio de caravanas

La cita arranca el viernes en Ifeza con catorce expositores y "precios muy interesantes"

Visitantes en la pasada edición de la Feria del Automóvil de Zamora.

Visitantes en la pasada edición de la Feria del Automóvil de Zamora. / Alba Prieto

Leticia Galende

La Feria del Automóvil de Zamora regresa este fin de semana a Ifeza con una novedad destacada: la inclusión de una zona específica dedicada a las caravanas ubicada en el exterior del recinto. Incorporación que refleja el crecimiento del evento y la expansión del sector del vehículo de ocasión en la provincia.

El certamen se consolida como una de las citas automovilísticas más importantes de Castilla y León con catorce participantes, en los que se incluyen todos los concesionarios oficiales de Zamora y varias empresas especializadas en vehículo usado, tal y como apreció Ruperto Prieto, presidente de Azeco, en la presentación de la cita a la que asistieron David Gago, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora; y Emilio Fernández, diputado de Desarrollo Económico.

El año pasado, cada concesionario vendió entre cuatro y cinco vehículos de media durante el fin de semana, cifras que remarcan la importancia de una feria que atrae incluso a compradores de provincias vecinas gracias a la campaña de difusión realizada en Salamanca, Valladolid y León.

Una excelente oportunidad para aprovecharse de los interesantes precios y descuentos que rondan el 10%, pudiendo preguntar dudas, comparar modelos, precios y garantías de los distintos concesionarios. Además, los organizadores insistieron en la importancia de la compra presencial frente a la adquisición por Internet.

La cita arranca el viernes en el recinto ferial en horario de 17.00 a 21.00 horas. El sábado, la feria estará abierta de 11.00 a 21.00 horas y el domingo, de 11.00 a 20.00 horas.

