La feria del vehículo de ocasión de Zamora amplía su oferta con un nuevo espacio de caravanas

La Feria del Automóvil de Zamora regresa este fin de semana a Ifeza con una novedad destacada: la inclusión de una zona específica dedicada a las caravanas ubicada en el exterior del recinto. Incorporación que refleja el crecimiento del evento y la expansión del sector del vehículo de ocasión en la provincia.

El certamen se consolida como una de las citas automovilísticas más importantes de Castilla y León con catorce participantes, en los que se incluyen todos los concesionarios oficiales de Zamora y varias empresas especializadas en vehículo usado, tal y como apreció Ruperto Prieto, presidente de Azeco, en la presentación de la cita a la que asistieron David Gago, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora; y Emilio Fernández, diputado de Desarrollo Económico.

El año pasado, cada concesionario vendió entre cuatro y cinco vehículos de media durante el fin de semana, cifras que remarcan la importancia de una feria que atrae incluso a compradores de provincias vecinas gracias a la campaña de difusión realizada en Salamanca, Valladolid y León.

Una excelente oportunidad para aprovecharse de los interesantes precios y descuentos que rondan el 10%, pudiendo preguntar dudas, comparar modelos, precios y garantías de los distintos concesionarios. Además, los organizadores insistieron en la importancia de la compra presencial frente a la adquisición por Internet.

La cita arranca el viernes en el recinto ferial en horario de 17.00 a 21.00 horas. El sábado, la feria estará abierta de 11.00 a 21.00 horas y el domingo, de 11.00 a 20.00 horas.