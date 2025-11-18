Un empujón acaba en pelea en Benavente: un un herido con el hombro roto

La madrugada terminó a empujones, puñetazos y patadas para tres jóvenes, dos de ellos hermanos, en el interior de un pub de la calle de Los Carros de Benavente, donde iniciaron una discusión al filo de las siete de la mañana del 12 de junio de 2022 que acabó con uno de ellos con el hombro derecho roto y un dedo de la mano derecha fracturado. Unas heridas por las que el único condenado, de iniciales D.P.C., tendrá que pagar 4.000 euros al lesionado y una multa de 630 euros al Ministerio de Justicia como autor de un delito de lesiones.

Si durante la investigación judicial resultó imposible concretar la causa de la pelea, en el juicio que se celebró ayer tampoco se conoció, puesto que los abogados de los tres procesados por lesiones llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de Zamora en el que el procesado D.P.C. admitió ser el único responsable de las lesiones del herido.

El troquíter arrancado

Este joven, que terminó con el troquíter, una parte del hueso del húmero, arrancado, tardó en recuperarse 114 días, incluida la rehabilitación a la que tuvo que someterse para recuperar la movilidad del hombro. Fue el que se llevó la peor parte de una discusión en la que hubo un forcejeo entre el condenado y su hermano con el lesionado, que terminó en el suelo, donde recibió puñetazos y patadas. El empujón que propinó a D.P.C. el único herido en esta refriega fue el detonante para que este acabara tirándole al suelo.

Los dos hermanos se toparon con cuatro guardias civiles que acudían al local alertados por la pelea, encuentro que coincidió con que el herido salía pub y recibía una bofetada del imputado, actitud agresiva ante la que los agentes tomaron la decisión de proteger a la víctima metiéndole en el coche patrulla. El único condenado la emprendió después contra el retrovisor coche patrulla que rompió de un golpe, daños que están valorados en 141 euros y deberá pagar, según la sentencia del Juzgado de lo Penal.