La demolición de un edificio de Zamora, a vista de dron

Los drones permiten tener nuevas perspectivas desde lo alto y en esta ocasión han sido los aparatos aéreos no tripulados de la Policía Municipal de Zamora los que han inmortalizado la demolición de un edificio de la ciudad.

En concreto, se trata del derribo de un inmueble expropiado frente a la iglesia de San Lázaro con el fin de ampliar la rotonda habilitada en la confluencia de las calles Obispo Nieto, Villalpando, Puebla de Sanabria y la cuesta de la Morana.

Obras de derribo del inmueble de San Lázaro. / Víctor Garrido

El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado los trabajos de derribo de ese inmueble, que era una actuación prevista tras la expropiación municipal del edificio con el fin de mejorar las condiciones de movilidad en este punto.

Imagen del derribo tomada desde el dron de la Policía Municipal. / Policía Municipal de Zamora

Se trata de "una intervención sencilla y necesaria, que permitirá mejorar posteriormente la fluidez del giro de los vehículos y facilitar la accesibilidad peatonal, ampliando el espacio disponible y eliminando un obstáculo urbano que dificultaba la circulación en esta intersección", ha resaltado el Consistorio zamorano.

Trabajos de derribo del edificio expropiado. / Víctor Garrido

Los trabajos avanzan según lo programado, garantizando todas las medidas de seguridad durante el proceso de demolición, han agregado dichas fuentes.