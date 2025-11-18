La demolición de un edificio de Zamora, a vista de dron
La Policía Municipal ha registrado desde el aire los trabajos de derribo del inmueble
Los drones permiten tener nuevas perspectivas desde lo alto y en esta ocasión han sido los aparatos aéreos no tripulados de la Policía Municipal de Zamora los que han inmortalizado la demolición de un edificio de la ciudad.
En concreto, se trata del derribo de un inmueble expropiado frente a la iglesia de San Lázaro con el fin de ampliar la rotonda habilitada en la confluencia de las calles Obispo Nieto, Villalpando, Puebla de Sanabria y la cuesta de la Morana.
El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado los trabajos de derribo de ese inmueble, que era una actuación prevista tras la expropiación municipal del edificio con el fin de mejorar las condiciones de movilidad en este punto.
Se trata de "una intervención sencilla y necesaria, que permitirá mejorar posteriormente la fluidez del giro de los vehículos y facilitar la accesibilidad peatonal, ampliando el espacio disponible y eliminando un obstáculo urbano que dificultaba la circulación en esta intersección", ha resaltado el Consistorio zamorano.
Los trabajos avanzan según lo programado, garantizando todas las medidas de seguridad durante el proceso de demolición, han agregado dichas fuentes.
- Así será la nueva estación de autobuses de Zamora
- Hablan los industriales 'de fuera' del Mercado de Abastos de Zamora
- En las entrañas de Monte la Reina: así serán los garajes de artillería y zapadores licitados por dos millones de euros
- Una zamorana, imputada por distribuir sin control carne de su matadero ilegal
- La Cabalgaza ya tiene fechas: consulta cuándo pasará la comitiva de Papá Noel por Zamora
- Los rostros de Las Edades del Hombre en Zamora
- Un año de cárcel por abuso sexual a una camarera menor en Zamora: 'Esto es solo un calentamiento
- Zamora inicia los pasos para ser la capital del pan