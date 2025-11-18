Esta ciudad cerca de Zamora presume de espíritu navideño

Se ha convertido ya en un plan navideño al que se unen muchas familias zamoranas, que se trasladan durante las fiestas en coche hasta Braganza para disfrutar de "Tierra de Navidad y de Sueños", la completa propuesta de ocio para todas las edades que arranca en la vecina Portugal a partir del próximo sábado, 29 de noviembre.

En esta ocasión, la actual presidenta de la Cámara Municipal de Braganza, Isabel Ferreira, fue la encargada de desgranar el programa de este año, que presenta algunas novedades. Una de ellas es el Tren de Navidad, que de lunes a viernes recorrerá el casco histórico de la ciudad para que los visitantes puedan descubrir las calles iluminadas.

La llegada de Papá Noel dará el pistoletazo de salida al programa, con la posterior inauguración oficial con el encendido de luces en la plaza de la Sé.

Para todas las edades y todos los gustos

"El programa tiene varias dimensiones, tanto comerciales como industriales y turísticas, atractivo para todas las edades y para todos los gustos", afirmó Ferreira, quien explicó que el casco histórico de la ciudad se transforma esos días, albergando una pista y tobogán de hielo, la casa de Papá Noel, un carrusel, una mini noria y casetas navideñas para adquirir artesanía de la zona y dulces típicos de la época como el bolo rei —similar al roscón de Reyes español—, los sonhos de Natal —unas bolas de masa frita rebozadas en azúcar y canela— o las rabanadas, que recuerdan a las torrijas.

Esta propuesta se completa con actuaciones del Conservatorio de Música y Danza de Braganza, tanto de baile como de conciertos , talleres de coronas navideñas o incluso y trail urbano nocturno solidario.

También se propone pasar la Nochevieja en Portugal, con una fiesta el 31 de diciembre que incluye djs y mucha animación para dar la bienvenida a 2026.

Presentación en la FRAH

La presentación del programa de este año se realizó —como es habitual— en la sede zamorana de la Fundación Rei Afonso Henriques, "un gran compañero para la promoción cultural, social y económica de Braganza y, sobre todo, de la cooperación transfronteriza", agradeció Ferreira.

El secretario de la fundación, José Luis González Prada, destacó la "generosidad" de la Cámara Municipal de Braganza por elegir la ciudad "para invitar a todos los zamoranos y castellanos y leoneses para que vayan a disfrutar estos días tan especiales de este espíritu navideño".