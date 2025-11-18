Agenda teatral en Zamora: Amplia oferta en los liceos de la ciudad

El Teatro Principal propone tres espectáculos muy distintos.

El primero corresponde a la ópera de "Nabucco". La propuesta conmueve tanto por su música como por su trasfondo humano y espiritual y llegará el jueves 20 a las 20.30 horas de la mano del Teatro Nacional de Ópera de Moldavia.

La versión más cruda de "La Casa de Bernarda Alba", dirigida por Pepa Gamboa e interpretada por mujeres gitanas del asentamiento de El Vacie en Sevilla, podrá disfrutarse el día 21 de noviembre a las 20.30 horas.

"Pedro y el lobo", una producción de Títeres Etcétera en la que la Banda de Música de Zamora se encarga de acompañar a los personajes de este cuento, recala en el liceo por santa Cecilia el 22 de noviembre a las 20.00 horas.

Ramos Carrión

El Teatro Ramos Carrión ofrece esta semana cuatro espectáculos.

Un fallo eléctrico impidió la actuación del grupo Serigosa el 24 de octubre, pero el público zamorano podrá disfrutar de este trío el miércoles, 19 de noviembre a las 20.30 horas, para completar el cartel del Festival Son de Raíz.

"Martita sea" es el título del monólogo que Martita de Graná realizará el 21 de noviembre a las 20.30 horas con entradas a 24 euros. La cómica contará cómo le ha cambiado la vida y reivindicar temas como la soltería, la edad o la importancia de la salud mental.

La banda de música maestro Nacor Blanco no faltará a su cita anual con la patrona de la música y celebra santa Cecilia con "Te cuento una historia". Durante el recital se disfrutará del montaje visual de María M. Rodríguez Núñez (Berhó). El concierto comenzará el 22 de noviembre a las 20.00 horas y las entradas tienen un precio de 5 euros.

La actividad semanal concluye el domingo con "El imitador". Julián Fontalvo recreará voces como las de Sting, Bob Marley, David Bowie, Amy Winehouse o Tina Turner, entre muchos otros, que actúan como hilo conductor. Este particular concierto comenzará el 23 de noviembre las 19.00 horas y las localidades cuestan 19 euros.

