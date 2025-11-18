Acusa a su hermano de agarrarla por el cuello porque no le dejó el perro

La convivencia familiar se vio alterada gravemente por la disputa a causa de un perro, un enfrentamiento que acabó en más que palabras. El suceso tuvo lugar cuando el acusado, de iniciales B.L.H., quiso llevarse a su dormitorio el perro sin que su hermana estuviera dispuesta a dejarle al animal, según denunió la mujer.

En ese momento, el imputado en un delito de violencia doméstica (entre parientes) se fue hacia su hermana, la agarró del cuello y la apretó con fuerza, según el escrito de acusación de la Fiscalía de Zamora. La mujer había traído a la mascota de la calle esa misma tarde, momentos antes de que tuviera lugar la discusión que se produjo hacia las ocho de la tarde, en abril de 2024, según su versión.

La posible condena

El procesado se enfrenta a una pena de 9 meses de prisión y a la inhabilitación para la tenencia y porte de armas durante tres años, según el escrito de acusación de la Fiscalía que le imputa un delito de violencia doméstica, por el parentesco entre el acusado y la denunciante. El Código Penal contempla para estas infracciones penales condenas que oscilan entre los tres meses y un años de prisión; o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 80 días, y la privación a usar y tener armas por periodos que se mueven entre el año y los tres años.

Asimismo, la acusación pública exige que se establezca una orden de alejamiento respecto de la hermana durante dos años para que no se aproxime a menos de 200 metros ni a su domicilio, ni a su trabajo o lugar en el que ella esté. Esto implica que el Ministerio Público considera que la agresión del hermano hacia su hermana debe ser castigada con las penas más elevadas si se tiene encuentra la petición que eleva al Juzgado de lo Penal que deberá decidir si impone una condena en los términos que solicita la acusación pública, tras escuchar a las partes en el juicio.