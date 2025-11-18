39 quitanieves y más de 10.000 toneladas de sal frente a la nieve en las carreteras de Zamora

El dispositivo de vialidad invernal dispuesto por el Gobierno de España para mantener en buen estado de uso las carreteras estatales en Zamora contará este año con 39 máquinas quitanieves, 28 de ellas con extendedor de sal y 11 con extendedor de salmuera. Respecto a las plantas de acopio de fundentes, se contabilizan 6 depósitos y 40 silos que almacenarán 10.070 toneladas de sal y 9 plantas de salmuera con 410.000 litros de producto. Asimismo, se disponen de 24 estaciones meteorológicas en la provincia, de las que 21 tienen carácter fijo y 3 son móviles. Medios materiales a los que se añaden más de 200 personas que velarán por la vialidad invernal en la provincia. Dispositivo con una "disponibilidad absoluta", tal y como señaló el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

El operativo se extenderá hasta el 30 de abril, aunque los agentes "están preparados por si se producen episodios antes o después del mismo", matizó Blanco tras la reunión de la comisión que coordina el dispositivo, celebrada en el Centro de Conservación de Carreteras del Estado de Zamora y a la que asistieron los responsables de Guardia Civil y el Subsector de Tráfico, Comisaría de Policía, Jefatura Provincial de Tráfico; representantes de la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial, Ayuntamientos de Zamora, Benavente, Toro y Puebla de Sanabria; así como los técnicos de la Unidad de Carreteras, Protección Civil; empresas concesionarias del mantenimiento y conservación de las vías estatales; y un representante de Cruz Roja Española en Zamora.

Reunión en el Centro de Conservación de Carreteras. | VÍCTOR GARRIDO

El subdelegado recordó además que, dado que la zona noroeste, limítrofe con Galicia, es "la más problemática en invierno", el operativo se coordina también con la Subdelegación del Gobierno en Ourense.

Dispositivo que afecta a 789 kilómetros de carreteras, de ellos más de 300 de autovía, con el fin de "minimizar todo lo posible los efectos que la nieve y el hielo producen". Plan que también tiene como objetivo que los tramos y periodos con restricciones al tráfico y retenciones "sean mínimos" y que se ofrezca la "oportuna atención" a las personas que se encuentren en los vehículos, cuando sea necesario.

Por último, Blanco ha pedido comprensión y colaboración ante las posibles prohibiciones de usar determinadas vías, haciendo un llamamiento a los conductores para que extremen las precauciones y se informen de la situación meteorológica y del estado de las carreteras antes de iniciar sus desplazamientos.