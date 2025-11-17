Zamora y la Vía de la Plata, protagonistas a nivel mundial de la mano de la feria Fairway, especializada en los Caminos de Santiago

España, como país, tiene un sinfín de atractivos turísticos. La mayoría de ellos, conocidos a nivel internacional desde el último tercio del pasado siglo, tienen en los rascacielos y las masificadas playas su principal atractivo. Sin embargo, hay otros cuya historia se remonta miles de años y que siempre han sido un reclamo para visitantes extranjeros -e incluso nacionales- que quieren vivir una nueva experiencia. Sin duda alguna, el Camino de Santiago es posiblemente el más antiguo de todos estos ejemplos, además de uno de los que más conectado está con Zamora gracias al paso de la Vía de la Plata por varias de sus comarcas.

Durante este mes de noviembre, Santiago de Compostela ha acogido la sexta edición de la feria Fairway, un punto de encuentro para todos aquellos que tengan algún tipo de interés en el Camino de Santiago y sus múltiples rutas. Para cada una de ellas, la organización otorga un 'stand' en el que dar a conocer las regiones, provincias o Comunidades Autónomas por las que pasa. En el caso de la Vía de la Plata, estuvieron representados en su escaparate productos típicos de Andalucía, Extremadura y Galicia junto a Castilla y León. En este caso, centrándose en las tres provincias por las que pasa el Camino de Santiago en esta variante: Salamanca, Zamora y León.

La representación zamorana estuvo compuesta por la DO Tierra del Vino, la Ruta del Vino, Bodegas El Soto, Quesos La Hiniesta y Quesos Vicente Pastor. A todos ellos se ha querido agradecer desde la Asociación Caminos Vía de la Plata, a la que también mostraron su respaldo para poder llevar a cabo actividades en esta feria diferentes administraciones. Gracias a la promoción conseguida en esta feria, la Vía de la Plata y Zamora consiguieron una mayor exposición ante touroperadoras de todo el mundo, sumando un total de 22 entrevistas formales para poner en valor la importancia de la esta ruta en el Camino de Santiago.