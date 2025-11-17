Zamora se conjura para organizar un gran evento sobre pan y harina en 2027

Zamora enarbola la bandera más reivindicativa a favor del pan y la harina como pilares culturales, sociales y económicos de nuestra alimentación. Productos esenciales en la dieta mediterránea y parte de la identidad gastronómica española, cuyo valor ha sido erosionado por décadas de industrialización, homogeneización y pérdida de saberes y sabores tradicionales. Desafortunada realidad ante la que expertos del panorama panadero y gastronómico nacional se han puesto en pie de guerra tomando como centro de operaciones la única provincia del país que es poseedora de una denominación de origen de harina de calidad, la Harina Zamorana.

El paso inaugural de esta batalla se dio este lunes en el Palacio de la Encarnación de la capital con la celebración del Primer Simposio del Pan y la Harina en el que expertos y chefs subrayaron el valor gastronómico de este producto. Entre ellos, Ibán Yarza, Daniel Jordà, Guillermo Moscoso Elisabete Ferreira, Samuel Moreno o Luis Alberto Lera, entre otros.

Punto de partida de un movimiento que pretende reconectar a la sociedad con el valor del pan auténtico, con sus territorios, sus procesos y sus artesanos, situando a Zamora como capital del pan y la harina de calidad.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante su intervención. / Alba Prieto / LZA

Con este propósito, la provincia acogerá el PanFest 2027, promovido por Caja Rural de Zamora y su fundación, y organizado por Madrid Fusión y Vocento Gastronomía. Un festival que se concibe como un Campeonato Internacional de Panes para impulsar la visibilidad de los agricultores, molineros y panaderos artesanos comprometidos con la excelencia. "Acto que va a poner a Zamora y a Castilla y León a la altura del puesto que se merece en lo que representa a nuestra harina y nuestro pan", subrayó la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral. "Somos líderes en la producción de cereales. Nos hemos encontrado este año con una cosecha que podríamos tildar de histórica, solo superada por la del año 2020 en lo que se refiere a la producción", añadió.

Proyecto transformador que cuenta con el apoyo de Caja Rural de Zamora, la Diputación y el Ayuntamiento de la capital. Instituciones que ven en esta iniciativa una excelente "oportunidad" para "poner el producto en valor, dinamizar la economía local y, además, aprovechar la feria durante esos días, para dinamizar la ciudad", declaró Nicanor Santos, presidente de Caja Rural.

Festival que arranca con este simposio y que tendrá su punto álgido en 2027, para no coincidir con la Feria Internacional del Queso, Fromago. "Este tipo de proyectos crean riqueza y ponen en valor las harinas, el cereal y el pan como producto artesano en un mercado en el que cada vez el consumidor quiere mejor calidad y, si eso, lo aprovechamos para dinamizar una provincia y una ciudad, bienvenido sea", declaró el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

Idea que se irá materializando en los próximos meses y que este lunes dio un gran primer paso para convertir a Zamora en la capital nacional del pan y la harina de calidad.