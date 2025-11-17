Zamora inicia los pasos para ser la capital del pan

Zamora acoge hoy el primer Simposio del Pan y la Harina. Un encuentro pionero que reunirá en el Palacio de la Encarnación a algunos de los nombres más destacados del panorama panadero y gastronómico nacional y que servirá también para presentar el PanFest, que tendrá lugar en 2027. El director de Madrid Fusión, Benjamín Lana, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, serán los encargados de ofrecer los detalles de esta cita que busca devolver al pan el protagonismo que merece, situando a Zamora en el centro de una red de conocimiento, producción y creación en torno a las harinas de calidad.

Primeros pasos para convertir a Zamora en la capital del pan y la harina de calidad. Título bien merecido para la única provincia de España que posee una Denominación de Origen de harina de calidad, Harina Zamorana.

El simposio de este lunes se iniciará con la mesa redonda "La harina, ingrediente con alma". En ella participarán Samuel Moreno, de El Molino de Alcuneza (Sigüenza, Guadalajara), referente en la panadería de alta cocina que elabora panes monovarietales con harinas ecológicas y masa madre; Guillermo Moscoso, del obrador Pan da Moa (Santiago de Compostela), heredero de una tradición familiar de cuatro generaciones que está transformando la panadería gallega desde su obrador compostelano; Juan Carbajo Aguirre, director general de Molinos del Duero (Zamora), quien reivindica la molienda natural y el respeto por el cereal para recuperar los aromas y sabores genuinos de la harina zamorana; y Elisabete Ferreira, de Pão de Gimonde (Braganza, Portugal), elegida World Baker of the Year 2024 por la Unión Internacional de Panificación y Pastelería (UIBC).

Bajo el título de "Pan y alta gastronomía: de complemento a protagonista en el menú" habrá una segunda charla que contará con la participación de Daniel Jordà, panadero de autor barcelonés que ha elevado el pan a categoría artística colaborando con numerosos chefs con estrella Michelin; Ibán Yarza, divulgador, escritor y formador bilbaíno, considerado el gran referente del pan artesano en España; la zamorana Annika García Escudero, copropietaria y directora de sala del restaurante Iván Cerdeño (Toledo), galardonado con el premio al Mejor Pan de Restaurante 2025 por Alimentos de España, y Luis Alberto Lera, chef del restaurante Lera (Castroverde de Campos, Zamora), referente internacional de la cocina cinegética, quien reivindica el pan como parte esencial de la experiencia culinaria, cocido en horno de leña y ligado a la memoria de la Tierra de Campos.