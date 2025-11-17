Vecinos incívicos: la lucha por estar tranquilo en tu casa

Siendo sinceros, la imagen de tu vecino con una cesta de magdalenas para darte la bienvenida al vecindario solo pasa en las películas americanas. En España, con suerte, tu vecino te da los buenos días o te recoge el correo cuando no estás en casa. Y se podría decir que, "has ganado en la vida", cuando se acerca a la puerta de tu casa a traerte un par de verduras de su huerto y unos huevos ecológicos.

Tampoco hay que ser negativos, es cierto que muchas veces ni siquiera sabes quien comparte pared contigo. Pero la realidad es que ese elemento arquitectónico puede condenar tu existencia. Cuán importante es tener un buen aislamiento, sobre todo, cuando te toca compartir edificio con un vecino ruidoso.

Esto ha sido lo que le ha pasado a Teresa, quién "lleva año y medio con problemas con su vecino". Según relata, el perro de su vecino ladra a cualquier hora del día y de la noche: "Ha ido la policía municipal a su casa unas 8 veces, la última hace una hora, y el señor ha hecho caso omiso", relata.

Tras expresar su queja, han sido muchos los que no han dudado en dedicarle un par de líneas, ya sea dándole consejos: "Vaya al ayuntamiento y lo denuncia, ya verá como hace caso", escribe Cash; o echándole en cara sus quejas: "Entras en el perfil de esta señora y casi todo son quejas de los perros, o quejas de otras cosas.... está obsesionada con los perros...", narra Héctor.

Horarios y Decibelios Permitidos

Dejando a un lado el debate lo mejor es conocer la ley y saber como actuar ante situaciones que te generen incomodidad, independientemente de su "estás obsesionada con los perros". La Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Zamora, en concordancia con la Ley del Ruido de Castilla y León, marca las pautas.

Horario Diurno (8:00 a 22:00 horas): El límite de ruido permitido en el interior de las viviendas se sitúa en torno a los 35-40 decibelios (dB) .

El límite de ruido permitido en el interior de las viviendas se sitúa en torno a los . Horario Nocturno (22:00 a 8:00 horas): Los límites se reducen drásticamente a 25-30 dB, buscando garantizar el descanso nocturno, esencial para la salud.

Las actividades específicas como pueden ser las obras, mudanzas o el uso de maquinaria ruidosa tienen también restricciones claras: no pueden realizarse entre las 21:00 y las 8:00 horas en días laborables, y en fines de semana o festivos los horarios son aún más ajustados.

Pasos a Seguir Antes de Llamar a la Policía

Los expertos recomiendan la prudencia como primer paso. Un enfoque amistoso y dialogante con el vecino molesto puede resolver la situación sin mayores complicaciones. Sin embargo, si el ruido es persistente y las conversaciones no surten efecto, se debe notificar al presidente de la comunidad o al administrador de la finca.

Cuándo Interviene la Policía Municipal

La intervención policial, a través del teléfono 092 de la Policía Municipal, es necesaria cuando el ruido es extremo, persistente y vulnera claramente los horarios y límites establecidos.

Los agentes acudirán al domicilio y podrán realizar mediciones con un sonómetro. El parte de incidencias que levante la policía será una prueba fundamental de sí el afectado decide presentar una denuncia formal ante el Ayuntamiento, un paso necesario para iniciar un expediente sancionador.

Sanciones y Consecuencias Legales

Ignorar la normativa puede salir caro. Las multas por infracciones leves pueden partir de los 750 euros, incrementándose significativamente en casos graves (hasta 7 decibelios por encima del límite) o muy graves.

Además de las sanciones administrativas, los casos extremos y prolongados en el tiempo pueden tener consecuencias penales.