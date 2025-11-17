Proyectos de Renaturaliza que es probable que no finalicen este año
El PP muestra su “preocupación” por el bajo grado de ejecución de algunas iniciativas con financiación europea
El grupo municipal del Partido Popular preguntará en la Comisión de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, que se celebrará este miércoles, por el estado de ejecución global del programa Renaturaliza, que tiene fijada su fecha de finalización el próximo 31 de diciembre.
Desde el PP se muestra la “preocupación” por el grado de ejecución de muchos de los proyectos recogidos en él “y que, de no ejecutarse en plazo, supondría la pérdida de la financiación europea de los mismos y, por tanto, tendrían que ser financiados con fondos propios del Ayuntamiento”, se advierte desde el partido.
La lista de los proyectos más atrasados
Según los datos que maneja el PP en el Ayuntamiento, a primeros de noviembre el grado de ejecución de algunos de los proyectos englobados en Renaturaliza era el siguiente:
- -B1.B Duero Fons Vitae, muro verde Carretera Aldehuela 1%
- -B6. Jardines de San Bernabé 30%
- -B7.B Jardines de Vista Alegre 2%
- -B9. Colaboración público-privada 0%
- -B12. Arbolado urbano 0%
- -B13. Pantalla verde 35%
- -B14. Jardines suspendidos 20%
- -B15. Microespacios de biodiversidad 20%
- -B17.A Huerto urbano de Balborraz 10%
- -B17.B Huerto Vista Alegre 0%
- -B22. Cañada Real 15%
Desde el grupo municipal popular, “se esperará a la finalización del proyecto para hacer una valoración del impacto en la ciudad de las medidas ejecutadas”, aseguran, aunque reconocen que “alguno de los proyectos más importantes y de mayor inversión no se han llevado a cabo y se han buscado, deprisa y corriendo, otros proyectos para sustituirlos”.
Las inversiones
Por último, desde el PP municipal se recuerda que la inversión global del proyecto Renaturaliza alcanzaba los 3.742.565 euros, con una ayuda europea de 2.938.377 euros.
