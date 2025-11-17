Nuevos contenedores soterrados en esta calle de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha finalizado las obras de ejecución de la nueva isla de contenedores soterrados en la calle San Pablo, una actuación que sustituye a los antiguos contenedores en superficie, tanto los tipo iglú como los de carga trasera. Hasta ahora, eran los dos tipos que se podían encontrar los vecinos en esa zona de la ciudad.

“La nueva instalación ofrece un sistema más accesible, seguro y estético, reduciendo el impacto visual en el entorno urbano y mejorando la capacidad de recogida y la comodidad de los vecinos a la hora de depositar sus residuos”, subrayan fuentes del Ayuntamiento de Zamora.

Contenedores soterrados en la calle San Pablo / Cedida

Con esta actuación, se continúa avanzando en la modernización del servicio de recogida, así como en la progresiva retirada de contenedores en superficie en zonas sensibles tanto del casco antiguo como del centro de la ciudad.

Nuevos puntos de contenedores soterrados en la ciudad

Las próximas intervenciones previstas dentro de este plan municipal tendrán lugar en la plaza del Fresco, donde se renovarán los contenedores de recogida selectiva existentes y se incorporará una nueva isla soterrada para residuos sólidos urbanos.

Contenedores soterrados en la calle San Pablo / Cedida

Asimismo, está programada la instalación de nuevas islas soterradas en la calle del Riego y en la plaza de Zorrilla, pendientes del preceptivo visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

El concejal de Obras e Infraestructuras, Pablo Novo, indica que “con estas actuaciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora del servicio de limpieza, la integración paisajística de los elementos de recogida de residuos y la adecuación progresiva del mobiliario urbano a estándares más modernos, sostenibles y acordes con la estética de la ciudad”.