El motivo de la sobrecarga de trabajo en los institutos zamoranos desde que comenzó el curso

El Sindicato de Oficios Varios (SOV) de la CGT de Zamora denuncia la “grave falta de personal” que sufren los centros educativos de la provincia desde el inicio del curso escolar. “La ausencia de personal administrativo, de conserjería y de servicios como cocina y comedor está generando un deterioro evidente en las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, así como en la calidad del servicio público educativo”, se asegura desde el sindicato.

Debido a que no se da la correcta cobertura a “las numerosas bajas y vacantes”, el resultado, es, según la CGT, “una sobrecarga de trabajo al personal presente y a los equipos directivos de manera desproporcionada, multiplicando tareas que, en muchos casos, exceden sus funciones y competencias”, detallan.

Una práctica "preocupante" por parte de la Dirección Provincial de Educación

A esta situación se suma lo que el sindicato califica de “práctica especialmente preocupante”, refiriéndose a que la Dirección Provincial de Educación está recurriendo a trasladar personal desde otros centros, “de manera improvisada y sin planificación, alterando turnos y horarios previamente establecidos”, aseguran.

Para la CGT, esta medida, “además de ser ineficaz, afecta de manera directa a la conciliación personal y familiar de quienes se ven sometidos a cambios de centro o de turno sin previo aviso, y provoca a su vez nuevos déficits de personal en los centros de origen”, razonan.

El ejemplo del IES Universidad Laboral

Un ejemplo particularmente ilustrativo lo ponen con el IES Universidad Laboral, asegurando que a estos trabajadores, “pilares indispensables para el adecuado funcionamiento de cualquier instituto”, se les están denegando permisos como vacaciones y días de libre disposición, “que legalmente les corresponden, alegando supuestas necesidades del servicio”. Esta situación, lejos de ser excepcional, “está generando un clima de sobrecarga laboral, tensión y descontento generalizado, agravando aún más la precariedad organizativa que la propia administración ha contribuido a crear con su falta de planificación y dotación de personal”, lamentan.

CGT recuerda que la Dirección Provincial de Educación “tiene la obligación de garantizar un servicio público de calidad en los institutos y centros educativos, lo cual exige dotar a cada centro del personal necesario, suficiente y estable”, estiman. “Este deber no puede suplirse con soluciones de urgencia, traslados forzados ni con la sobrecarga continuada del personal existente”, añaden.

Por todo ello, desde el SOV de la CGT de Zamora “exigimos a la Dirección Provincial de Educación que adopte medidas inmediatas y planificadas para la cobertura de todas las bajas y vacantes, y que ponga fin a la improvisación que está agravando el deterioro del servicio. La educación pública en Zamora requiere ser defendida con recursos adecuados y con respeto hacia los derechos laborales del personal que la sostiene”, finalizan.