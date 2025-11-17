El merendero de Los Pelambres tendrá que seguir buscando nuevo gestor por un "error de novato" en el proceso de licitación

Aunque en los últimos tiempos es cada vez más común, sigue siendo una grandísima noticia el saber que un negocio de Zamora reabre o se estrena en la oferta de la capital. Por ello, cuando se dio a conocer que el popular 'influencer' zamorano Manuel Garrote se iba a hacer con la gestión del merendero de Los Pelambres, las felicitaciones y las muestras de felicidad de sus paisanos no se hicieron esperar. Sin embargo, antes siquiera de entrar en funcionamiento, el proyecto de 'Sopalajo' ha quedado en nada debido al incumplimiento en una parte de los pliegos exigidos en la licitación de este local.

Después de que se filtraran durante las últimas horas estas incidencias, ha sido el propio Manuel Garrote quien ha informado a sus seguidores de lo ocurrido a través de sus redes sociales. Con un amplio mensaje en su muro de Facebook, ha asumido su "error de novato" a la hora de cumplimentar los requerimientos del proceso de licitación para el uso y explotación del merendero de Los Pelambres. El conocido creador de contenido zamorano explicaba, a su vez, que "como no podía dedicar tiempo al papeleo, ya que este se hace por el día, contraté a una gestoría", que a la postre habría sido quien "entendió mal un tramo del pliego"

Debido a esta confusión, prosigue Garrote, "eso provocó entregar mal cierta documentación". Una vez requerida la subsanación por parte de la administración municipal, "no fui capaz de remediarlo en los tres días que me dieron para subsanarlo". Pese a todo lo ocurrido durante las últimas semanas, 'Sopalajo' no cierra la puerta a seguir apostando por la hostelería en Zamora y asegura que aún tiene la esperanza de "poder implantar en otro local si surge la oportunidad" todas las ideas que tenía preparadas para 'Los Pelambres de Garrote'. Un emplazamiento, de los más conocidos del ocio zamorano, cuya gestión queda ahora nuevamente vacante.

¿Nueva licitación?

Por el momento, se desconocen los pasos que tomará el Ayuntamiento de Zamora para solucionar este nuevo imprevisto. En el caso de la licitación publicada a comienzos de verano, la concesión se realizaría por un periodo de diez años, prorrogable otros diez más en períodos sucesivos de cinco años, hasta un máximo de veinte años incluidos las prórrogas y el período inicial. El tipo de licitación mínimo se fija en 12.342,48 euros más IVA, por cada uno de los años de duración de la concesión, lo que supondría algo más de 1.000 euros por cada mes de apertura. El pliego también fijaba que el canon establecido deberá ser revisado anualmente de conformidad con la variación que experimente el Índice de Garantía de Competitividad del año anterior.