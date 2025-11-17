La mejor manera de celebrar Santa Cecilia en Zamora

Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, el Conservatorio de Música Miguel Manzano de Zamora celebra la I Semana de Santa Cecilia, que tendrá lugar desde hoy y hasta el viernes, 21 de noviembre.

Durante esos días se desarrollarán diversas actividades culturales, charlas y conciertos organizados por el centro. Esta misma tarde tendrá lugar un concierto de profesores, a las 19.00 horas, propuesta que se repetirá mañana martes, a la misma hora.

Conferencia sobre la educación musical

Para el miércoles, el programa propone una conferencia en el aula polivalente del conservatorio, titulada “La orientación educativa: acompañando el aprendizaje y el bienestar en los conservatorios”, a las 19.00 horas.

Cartel I Semana de Santa Cecilia 2025 / Cedida

José María Villegas será el encargado de poner la música el jueves, a las 19.00 horas, con un recital de piano.

Homenaje a Krzystof Kossakowski

Además, en esta ocasión, y tras el inesperado fallecimiento al final del pasado curso de quien fuera miembro del claustro y director del centro, el profesor de guitarra Krzysztof Kossakowski, han querido rendirle un pequeño homenaje que sirva de recuerdo y reconocimiento a su trayectoria, así como de muestra de afecto hacia su familia y personas cercanas.

El profesor de guitarra Krzysztof Kossakowski / C.DE LA CAL (Archivo)

Este sencillo homenaje se llevará a cabo el viernes, a las 19.00 horas, en el auditorio del conservatorio.