La mejor manera de celebrar Santa Cecilia en Zamora
El Conservatorio de Música organiza conciertos y recitales de profesores y alumnos
Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, el Conservatorio de Música Miguel Manzano de Zamora celebra la I Semana de Santa Cecilia, que tendrá lugar desde hoy y hasta el viernes, 21 de noviembre.
Durante esos días se desarrollarán diversas actividades culturales, charlas y conciertos organizados por el centro. Esta misma tarde tendrá lugar un concierto de profesores, a las 19.00 horas, propuesta que se repetirá mañana martes, a la misma hora.
Conferencia sobre la educación musical
Para el miércoles, el programa propone una conferencia en el aula polivalente del conservatorio, titulada “La orientación educativa: acompañando el aprendizaje y el bienestar en los conservatorios”, a las 19.00 horas.
José María Villegas será el encargado de poner la música el jueves, a las 19.00 horas, con un recital de piano.
Homenaje a Krzystof Kossakowski
Además, en esta ocasión, y tras el inesperado fallecimiento al final del pasado curso de quien fuera miembro del claustro y director del centro, el profesor de guitarra Krzysztof Kossakowski, han querido rendirle un pequeño homenaje que sirva de recuerdo y reconocimiento a su trayectoria, así como de muestra de afecto hacia su familia y personas cercanas.
Este sencillo homenaje se llevará a cabo el viernes, a las 19.00 horas, en el auditorio del conservatorio.
- Así será la nueva estación de autobuses de Zamora
- Un ciervo de gran tamaño se pasea por las calles de Zamora y se cuela en el céntrico párking de San Martín
- El nuevo atractivo turístico del Lago de Sanabria: da mucho vértigo y ya tiene fecha para su puesta en marcha
- Hablan los industriales 'de fuera' del Mercado de Abastos de Zamora
- En las entrañas de Monte la Reina: así serán los garajes de artillería y zapadores licitados por dos millones de euros
- Un bombero recién entrado cobra 1.853 euros líquidos'. Faúndez se planta ante UGT, que pide subidas salariales
- La Cabalgaza ya tiene fechas: consulta cuándo pasará la comitiva de Papá Noel por Zamora
- Los rostros de Las Edades del Hombre en Zamora