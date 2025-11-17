Martita de Graná y El Imitador llegan el Teatro Ramos Carrión de Zamora

El Teatro Ramos Carrión ofrece esta semana cuatro propuestas de lujo, con humor con Martita de Graná y música con la celebración de Santa Cecilia con Nacor Blanco y la función única del inimitable Julián Fontalvo asi como el concierto de Serigosa.

Un fallo eléctrico impidió actuar al grupo Serigosa el pasado 24 de octubre, pero el público zamorano podrá disfrutar del trío femenino este miércoles que se subirá al escenario del Ramos para completar el cartel del Festival Son de Raíz. El concierto será el miércoles día 19 de noviembre a las 20.30 y las entradas tiene un precio de 7 euros.

Humor

“Martita sea” es el título del monólogo con el que granaína más popular de los últimos años llega, por primera vez, a Zamora.

Tras vender más de 200.000 entradas en su anterior gira, Martita de Graná vuelve al escenario para contar cómo le ha cambiado la vida y reivindicar temas como la soltería, la edad o la importancia de la salud mental con su particular desparpajo. La cómica roza el todo vendido, pues apenas quedan entradas para asistir a su actuación este viernes, día 21 de noviembre a las 20.30 horas con entradas a un precio de 24 euros.

Santa Celicia

Nacor Blanco no faltará a su cita anual con la patrona de la música y celebra Santa Cecilia esté sábado, con un concierto titulado “Te cuento una historia”.

Durante el recital se disfrutará del montaje visual de María M. Rodríguez Núñez (Berhó), que incluye obras maestras de la historia y fusiona así emociones, música y arte pictórico.

El concierto comenzará el día 22 de noviembre las 20.00 y las entradas tienen un precio de 5 euros.

El clímax del fin de semana llegará con una espectacular propuesta “El imitador”.

Tras siete temporadas en el Teatro Pavón y tres años de éxito en Edimburgo, Julián Fontalvo llega al Ramos para recrear voces como las de Sting, Bob Marley, David Bowie, Andrea Bocelli, Edith Piaf, Amy Winehouse o Tina Turner, entre muchos otros, que actúan como hilo conductor de sus recuerdos y los del propio público. Este particular concierto comenzará el domingo día 23 de noviembre las 19.00 horas y las localidades pueden adquirirse por 19 euros.

Entradas

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en el web del liceo dependiente de la Diputación de Zamora.