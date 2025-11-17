Justicia busca empresa para las obras de reforma de los juzgados de Zamora
Seis actuaciones, valoradas en 300.000 euros servirán para aprovechar mejor los espacios, algunos sin uso, e introducir mejoras en el edificio
Hasta el 5 de diciembre está abierto el plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas para la ejecución de las obras previstas por el Ministerio de Justicia en los juzgados de Zamora, en total seis actuaciones valoradas en 300.000 euros que tratan de aprovechar mejor espacios sin uso y mejorar algunos otros aspectos del inmueble.
Un primera intervención consiste en colocar un cortavientos de vidrio en la entrada de la calle El Riego y un cerramiento con mamparas del pasillo que conecta esta zona del vestíbulo con el Instituto de Medicina Legal.
La segunda intervención se hará en la cuarta planta del edificio. Se trata de la reforma y adaptación de una vivienda (un piso) para la ubicación de un nuevo juzgado de lo social, con una secretaría, un archivo y dos despachos.
Hay otras dos intervenciones conectadas, ya que se creará una nueva sala de vistas donde se encuentra la biblioteca (planta segunda). Esto obliga a trasladar la biblioteca a la sala del Colegio de Abogados, que actualmente no se usa, creando además dos puestos de trabajo.
Esta obra incluye ensanchar diez centímetros (para cumplir la normativa) la puerta que comunica el Juzgado número 2 con el edificio de la Audiencia, un paso muy transitado.
Otra de las intervenciones que se llevarán a cabo afectan al Decanato y los Servicios Comunes, que se encuentran situados en el edificio de la Audiencia Provincial. "Debido a la diferencia de cotas entre las plantas de ambos edificios, para acceder a estos servicios desde la planta primera del edificio de los Juzgados es necesario descender una escalera de 4 peldaños y ancho 2,10 metros. Para la mejora de las condiciones de accesibilidad se plantea la reducción del ancho de la escalera de acceso y la ejecución de una rampa", dice el proyecto.
Además, se realizará una reforma general de los despachos que componen estas instalaciones para adaptarlo a 14 puestos de trabajo diáfanos y un despacho para el letrado.
La última de las seis intervenciones prevista es la de la zona reservada para víctimas. El proyecto explica que "se plantea la ejecución de una nueva zona reservada para víctimas, situada junto a la secretaría civil del juzgado de 1ª instancia número 5 situado en la planta primera".
Las obras tendrán un plazo de ejecución de 14 meses y llegarán casi tres años después del primer anuncio, un tiempo que ha transcurrido en trámites. Se espera que esta licitación sea por fin la última para el comienzo de los trabajos, que son ciertamente limitados, pero que supondrán algunas mejoras, sobre todo para aprovechar mejor espacios que en este momento están inutilizados.
