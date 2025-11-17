Javier Sierra, el ilustre visitante del CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA que desde hoy 'tiene' un asteroide

Cuando una persona se dedica al mundo de la escritura, siempre sueña con tener algún premio que de aún más valor a su trabajo. Unas recompensas que no siempre se consiguen, pero que cuando llegan son un halo de esperanza para una profesión que no siempre tiene un reconocimiento a nivel nacional o incluso internacional. Sin embargo, hay veces que este tipo de homenajes llegan por sorpresa incluso para el propio autor, como ha sido el caso de Javier Sierra. De origen turolense, este novelista cuenta desde hoy con un asteroide a su nombre, tal y como han dado a conocer desde la Editorial Planeta.

Hace apenas unas semanas, Javier Sierra fue uno de los primeros invitados del curso en el CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, uno de los lugares donde más recientemente ha presentado su última obra, 'El plan maestro'. Apenas una decena de días después de su visita a Zamora, el turolense ha recibido la noticia de parte de la Unión Astronómica Internacional, que ha rebautizado como '55866 javiersierra' el asteroide que hasta ahora se conocía como '1997PV4'. El motivo de esta nomenclatura inicial es su descubrimiento el 11 de julio de 1997, coincidiendo además con el cumpleaños.

El asteroide en cuestión fue descubierto en Mallorca, desde donde se propuso su nombre para conocer al cuerpo celeste a partir de ahora por la inusual coincidencia. Según el propio Javier Sierra, se trata de "una bonita alineación cósmica... y un inesperado honor". Cabe destacar que la labor del novelista ya se había visto recompensada al poner su nombre a diferentes lugares, como la Biblioteca Pública del Estado en su ciudad natal, un parque público de Teruel y la plaza mayor del municipio turolense de Libros, el único en toda Europa con una nomenclatura similar. En cuanto a la idea de dar nombre a asteroides, no es tan inusual entre rostros conocidos españoles, como Ramón y Cajal, Rafael Nadal o Fernando Alonso.

El plan maestro

"El plan maestro" es la última novela de Javier Sierra, con la que indaga en la verdadera función del arte a través de una apasionante historia, que hará viajar al lector a través del arte "en una historia desconocida de la civilización", según prometió el autor en su visita a Zamora. Sierra también comentaba que su última historia "es perfecta para lectores que buscan algo más que entretenimiento... para quienes disfrutan explorando el misterio de forma histórica, filosófica o espiritual". De hecho, el turolense explica que aquellos que leyeron su novela "El maestro del Prado", hallarán en este libro "un relato que continúa y profundiza en una historia que invita a creer, pero sobre todo a querer saber", señala el autor.