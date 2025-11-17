El grupo británico Saxon actuará en Zamora en el Z! Live de 2026

Uno de los grupos más importantes del heavy metal europeo tocará en Zamora.

La mítica banda británica Saxon actuará en junio en la ciudad, según confirman desde el Z! Live Rock Fest, que celebrará su edición de 2026 del 11 al 13 de junio en Ifeza.

La banda británica se une así al histórico regreso de Twisted Sister, comunicación días atrás, y refuerza el atractivo cultural y musical de una edición que promete atraer a miles de visitantes a la ciudad.

Una banda histórica, en plena forma

Saxon cuenta con casi 50 años de trayectoria y es una de las formaciones más influyentes del metal británico. Con canciones emblemáticas como “Wheels of Steel” o “Denim and Leather”, la banda ha marcado a varias generaciones de aficionados.

La formación llega a Zamora en un momento especialmente sólido, tras la publicación de su último trabajo, “Hell, Fire and Damnation”, considerado uno de los mejores discos de su etapa moderna, ¡estiman desde el Z! Live.

La formación británica. / Cedida

Un concierto de gran formato

El grupo actuará con su actual formación, encabezada por el vocalista Biff Byford, en un espectáculo de gran formato que se vivirá en el entorno característico del Z! Live: un festival que apuesta por limitar su aforo para ofrecer comodidad, cercanía y una experiencia cuidada al público.

Recinto

El recinto contará con zonas de restauración con producto local, foodtrucks de calidad, bebidas de primeras marcas y barras atendidas por el equipo propio del festival, elementos que han convertido al Z! Live en una cita destacada dentro de la oferta cultural de Zamora.

Un avance de cartel de primer nivel

Además de Saxon y Twisted Sister, el Z! Live 2026 ya ha anunciado a grupos internacionales y nacionales como Emperor, H.E.A.T., Tesseract, Soziedad Alkohólika, Brothers of Metal, Delalma, Su Ta Gar, Latzen, o Lèpoka y promesas como Headon, Romanthica, Noah Histeria o Xeria.

Entradas disponibles

Los abonos para el Z! Live 2026 están a la venta a 130 euros más gastos de gestión en la web del festival.