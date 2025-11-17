Expertos abogan por el cribado para prevenir el cáncer de próstata en Zamora

Expertos en la salud prostática abogan por la realización de cribados para detectar el cáncer de próstata.

“Si hay un antecedente de tumor de próstata se puede empezar a los 45 años, si no los hay a partir de los 50 años, aún así eso es una valoración que se hace en conjunto con el médico de cabecera y en función de cómo salen los resultados debida al especialista o se puede seguir haciendo seguimientos o anuales” señaló la uróloga del Complejo Asistencial de Zamora, Bárbara Padilla Fernández.

La doctora lamentó que “ni en España ni a nivel europeo todavía hay un plan de cribado específico” para este tipo de cáncer.

El fisioterapeuta de la AECC de Zamora, Alejandro Guzmán, además de poner en valor la realización de estas pruebas instó a fomentar “un estilo de vida activo".

Cartel de la charla "La salud prostática también importa". / Victor Garrido / LZA

Charla

Por su parte, la psicóloga del colectivo, María Montejo, indicó que el próximo 19 de noviembre a las 12.00 horas en el salón de actos del Hospital Virgen de la Concha “habrá una charla para un abordaje multidisciplinar de la salud prostática abierta al público”.

Entre los motivos que impulsar esta conferencia figura que es un tumor, que daba la avanzada edad de la población masculina de la provincia “tiene una alta incidencia” pero “normalmente el pronóstico es bueno para el cáncer de próstata la mayor parte de los pacientes se suelen diagnosticar en fases localizadas del tumor”, precisó la uróloga.