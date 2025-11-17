Se busca al dueño de un perro perdido en Zamora capital
La joven que lo ha encontrado ha colgado su foto en Facebook
Piden colaboración ciudadana para encontrar al perro de la imagen, un can negro que se perdió ayer domingo 16 por el paseo del río, "enfrente de la isla": "Está aquí conmigo", recalca Sandra Domínguez, la mujer que lo ha encontrado.
