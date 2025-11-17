Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se busca al dueño de un perro perdido en Zamora capital

La joven que lo ha encontrado ha colgado su foto en Facebook

Se busca al dueño de un perro perdido en Zamora capital. / Facebook

Marina García

Piden colaboración ciudadana para encontrar al perro de la imagen, un can negro que se perdió ayer domingo 16 por el paseo del río, "enfrente de la isla": "Está aquí conmigo", recalca Sandra Domínguez, la mujer que lo ha encontrado.

