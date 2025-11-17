Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora: "Nos preocupan las estafas en inversiones en criptomonedas que están ocurriendo en Zamora ciudad y provincia"

El año pasado fue un año récord para los estafadores, ya que recibieron al menos 9.900 millones de dólares en criptomonedas. Cada vez son más frecuentes las estafas de inversión (un 50% del total) y les siguen las sentimentales (33%), donde los estafadores entablan una relación de amor o amistad con las víctimas para que inviertan en estafas con criptomonedas.

Son datos del informe Crypto Crime Report 2025 de Chainalysis, que también señala que los ingresos por estafas sentimentales aumentaron casi un 40%. De la misma forma, el número de depósitos para las estafas románticas creció casi un 210% interanual, lo que podría indicar un mayor número de víctimas. "Observamos volúmenes de pagos más bajos y un mayor número de depósitos, que reflejan un cambio en la estrategia de las estafas sentimentales. Los estafadores podrían estar dedicando menos tiempo a preparar sus ataques para recibir pagos más pequeños, pero apuntando a más víctimas", explica Jacqueline Burns Koven, responsable de Inteligencia en Ciberataques de Chainalysis.

Se trata de cifras que incluyen a los zamoranos, y es que, según Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno de Zamora, "nos preocupan las estafas en inversiones en criptomonedas que están ocurriendo en Zamora ciudad y provincia".

Según ha declarado en la reunión de coordinación con las FCSE, "tenemos que desconfiar de la publicidad online de inversiones en criptomonedas, de las páginas que nos ofrecen altas rentabilidades y poco riesgo. Además, una de las claves para no ser estafados es dirigirnos a establecimientos autorizados o a páginas web seguras que pertenezcan a entidades financieras o bancarias regularizadas. Es importante que antes de invertir se miren opiniones de particulares. En conclusión, tener la máxima cautela y en caso de máxima duda llamar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional".