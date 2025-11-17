Agatha Ruiz de la Prada regresa a Zamora para visitar su exposición en La Marina

"Estoy feliz de estar aquí en Zamora". Así ha declarado sentirse Agatha Ruiz de la Prada durante la visita a la sala de exposiciones de Fundos Fórum Zamora- La Marina en la que se pueden admirar 35 diseños icónicos de la creadora barcelonesa, incluyendo 25 vestidos datados entre 1998 y 2024 y presentados en las pasarelas de moda más importantes del mundo, como París, Milán o Nueva York.

"Es rarísimo que yo no viniese aquí el día de la inauguración, pero estaba en Alicante ese día porque tenía una cosa a la que no podía dejar de ir, pero lo sentí en el alma porque realmente para mí estas exposiciones son importantísimas", ha desvelado.

Agatha Ruiz de la Prada ha recorrido la muestra en compañía de José María Viejo del Pozo, director general de Fundos; Javier Faúndez, presidente de la Diputación provincial de Zamora; Raúl Fernández Sobrino, director de Cultura y Patrimonio de Fundos; y Víctor López de la Parte, vicepresidente y diputado de cultura.

"Casi todos los trajes que hay aquí, menos dos o tres, o me los he puesto yo o se los ha puesto mi hija", ha indicado. Prendas muy especiales para la empresaria entre los que ha destacado un traje gris de flores que se puso para la celebración de unas Bodas de Plata. "Me tenía que hacer un traje de plata y como no tenía, me hice un traje de flores y luego con un spray lo puse de plata", ha comentado.

Modelos que han sido seleccionados "por casualidad", tal y como ha confesado. "Me preguntaba una señora hace un minuto, ¿por qué están estos trajes aquí? Y eso es una pregunta que yo me hago siempre porque es como cuando tú das una fiesta, tú invitas a todo tu fichero y siempre viene la gente más insospechada del mundo. ¿Cómo habrá venido esta señora a esta fiesta? Por casualidad, ¿no? Y bueno, pues estos trajes están aquí por casualidad, pero qué bonito que estén aquí", ha dicho.

Agatha Ruiz de la Prada ha recordado también el cariño que siente por Zamora, ya que fue la encargada de diseñar el vestuario de las obras de teatro, "La Dama Boba" y "Alicia en el País de las Maravillas", que se estrenaron en el Teatro Principal. "Me encanta estar aquí, o sea que estoy como loca y se lo agradezco mucho a la Fundación Fundos, que es una maravilla, y al presidente de la Diputación, tan valiente y tan extraordinario que tenéis", ha añadido.

La muestra que lleva por título "Agatha Ruiz de la Prada: diseño y creatividad", está comisariada por Marisa Oropesa, y se completa con una selección de fotografías realizadas juntamente con el prestigioso fotógrafo Kiko Alcázar, proponiendo una reflexión sobre los límites entre la creación de moda y las artes visuales.

"Es una exposición muy fácil de ver y para todos los públicos", ha subrayado. Muestras de las que antes recelaba, pero ahora está encantada de que puedan verse por toda España.

"Queremos que el público cuando se acerque pueda ir viendo diferentes etapas de esta gran diseñadora y, sobre todo creadora, para que todos se metan en ese mundo que es tan importante hoy en día de la moda. Además, en estos momentos que estamos viviendo todos de incertidumbre a todos los niveles, es muy importante ese color, ese corazón, que además puede ser de cualquier color de esa maravillosa paleta que tiene Agatha Ruiz de la Prada y que nos agatiza a todos absolutamente", ha apreciado la comisaria de la exposición.

Muestra que también ha alabado el director general de Fundos. "Como habrán visto, la primera pieza de arte de la exposición es la propia Agatha. Su personalidad, su creatividad desbordante, su propensión hacia una creación desafiante, heterodoxa, que busca provocar, que busca seducir", ha pronunciado.

Creación con lenguaje propio que es "lo que distingue a los grandes diseñadores como ella", ha subrayado. Por ello, ha invitado a los zamoranos y zamoranas a que vean la exposición "con los mismos ojos con los que se ven las obras de arte, los cuadros, las esculturas, en los museos, el arte también nace del diseño y esta exposición es una buena prueba de ello".

Por último, el presidente de la Diputación ha querido agradecer la presencia de Agatha Ruiz de la Prada, quien se comprometió a venir en cuanto pudiera. "Hoy se lo agradezco públicamente, lógicamente nuestras agendas son locas, la suya es más loca que las nuestras, pero la verdad es que tiene mucho mérito estar aquí hoy en Zamora, en esta exposición, y te lo agradecemos en nombre de los zamoranos de todo corazón", ha enunciado.

La exposición, cuya entrada es libre, permanecerá abierta hasta el 14 de diciembre, de miércoles a domingo y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.