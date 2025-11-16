Felicitación
El zamorano Zacarías Bragado Escudero celebra su centenario rodeado de su familia
Natural de Arcenillas, festejó junto a sus seres queridos sus 100 años de vida. Un 2025 muy especial para el zamorano, ya que en marzo celebró su 75º aniversario de boda.
Zacarías Bragado Escudero, natural de Arcenillas y nacido el 12 de noviembre de 1925, es uno de esos ejemplos de vida marcada por el esfuerzo, el sacrificio y el profundo arraigo al mundo rural. Con apenas ocho años, tuvo que dejar su pueblo para marcharse a trabajar a Pontejos, donde comenzó cuidando vacas. Dos años después, y todavía siendo un niño, se trasladó a Villalazán para continuar con el mismo oficio.
Su vida dio un giro decisivo a los 17 años, cuando llegó a Moraleja del Vino para trabajar cuidando mulas. Fue allí donde conoció a Claudia, la que sería el gran amor de su vida y con quien formaría una familia numerosa. La pareja contrajo matrimonio hace ya más de siete décadas y tuvo seis hijos, manteniendo siempre un fuerte vínculo con el campo.
Junto a su mujer Claudia ha compartido no solo una vida de trabajo y esfuerzo, sino también una historia familiar que ha seguido creciendo con el paso de los años.
Este mismo mes de marzo, ambos celebraron un hito extraordinario: su 75º aniversario de boda. Celebración a la que ha seguido este mes de noviembre la del cumpleaños de Zacarías. 100 años que ha podido disfrutar rodeado de sus familiares y seres queridos.
