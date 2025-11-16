El zamorano Zacarías Bragado Escudero celebra su centenario rodeado de su familia

Zacarías Bragado Escudero, natural de Arcenillas y nacido el 12 de noviembre de 1925, es uno de esos ejemplos de vida marcada por el esfuerzo, el sacrificio y el profundo arraigo al mundo rural. Con apenas ocho años, tuvo que dejar su pueblo para marcharse a trabajar a Pontejos, donde comenzó cuidando vacas. Dos años después, y todavía siendo un niño, se trasladó a Villalazán para continuar con el mismo oficio.

Su vida dio un giro decisivo a los 17 años, cuando llegó a Moraleja del Vino para trabajar cuidando mulas. Fue allí donde conoció a Claudia, la que sería el gran amor de su vida y con quien formaría una familia numerosa. La pareja contrajo matrimonio hace ya más de siete décadas y tuvo seis hijos, manteniendo siempre un fuerte vínculo con el campo.

Celebración del cumpleaños en la residencia La Plaza, de Moraleja del Vino / Cedida

Junto a su mujer Claudia ha compartido no solo una vida de trabajo y esfuerzo, sino también una historia familiar que ha seguido creciendo con el paso de los años.

Este mismo mes de marzo, ambos celebraron un hito extraordinario: su 75º aniversario de boda. Celebración a la que ha seguido este mes de noviembre la del cumpleaños de Zacarías. 100 años que ha podido disfrutar rodeado de sus familiares y seres queridos.