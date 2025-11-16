INTUR
Zamora se anticipa al eclipse solar de 2026 recreando la experiencia
Impulso al turismo micológico para mostrar la realidad de Sanabria, "plenamente recuperada, verde y activa", afirman desde la Diputación
Un planetario de proyecciones astronómicas es una de las atractivas novedades con las que cuenta este año el stand del Patronato de Turismo en la feria Intur de Valladolid. Espacio en el que se puede tener, por ejemplo, una experiencia de cómo será el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026.
"Estamos simulando lo que se va a ver el año que viene desde la provincia de Zamora, especialmente en el entorno de Benavente, un evento que no se produce desde hace 120 años", detalla el divulgador científico, Miguel Alacid, encargado de explicar a los visitantes la actividad.
Un avance que no se puede comparar con "la belleza del eclipse solar total", para el cual Zamora es uno de los mejores puntos de observación en España gracias a su "cielo muy oscuro con poca contaminación lumínica" y su "durabilidad" en el territorio, añade el experto.
Buscando setas
Una exposición micológica es otro de los reclamos de Zamora en la Feria Internacional de Turismo Interior. La Diputación busca con esta muestra atraer al público interesado por la micología, aprovechando así "un recurso muy potente con el que cuenta la provincia", subraya Pedro Gómez, guía micológico en Aliste. Una forma de promocionar las setas, tanto como actividad de ocio como en su vertiente gastronómica, que está llamando mucho la atención en Intur.
"Al ser algo vistoso y llamativo, casi todos los que pasan se acercan y nos preguntan. Aparte es que está siendo un otoño muy malo en materia micológica y como hemos traído aquí unos ejemplares, la gente se sorprende y dice ¿de dónde habéis sacado esto?", revela.
Muestra con la que la Diputación de Zamora quiere lanzar un importante mensaje de que, a pesar de los incendios, la comarca de Sanabria está recuperada, verde y viva". Un turismo "al alza y un negocio que además crea empleo en el mundo rural", indica el vicepresidente, Víctor López de la Parte.
