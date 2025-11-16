Los trabajos "Kick off" y "La huella del barro", premiados en Zamora por el jurado de Etnovideográfica

El largometraje documental "Kick off", de la realizadora barcelonesa Roser Corella y el italiano Stefano Obino, que muestra el poder emancipador del deporte y su potencial como herramienta de cambio social para las mujeres, y el corto "La huella del barro", que reflexiona sobre la importancia de los recuerdos a partir de la recuperación de las fotografías familiares arrasadas por la DANA, han conseguido el Cencerro y el Cencerrito del Jurado, respectivamente, en la octava edición del Festival Internacional de Documentales Etnovideográfica, que concluyó el domingo y que ha contado "con más de 1.800 asistentes" a las proyecciones llevadas a cabo a lo largo de seis días, según confirmaron fuentes del Museo Etnográfico de Castilla y León.

Foto de familia de todos los premiados. / Víctor Garrido

En la categoría de Cencerro de la Tierra, que reconoce a la mejor cinta producida en o desde Castilla y León, el galardón ha recaído en "Objeto de estudio" del leonés Raúl Alaejos y los otros dos finalistas han sido los trabajos "Ruchare" del leonés Ismael Aveleira y "Huérfanos del ferrocarril" del sanabrés Javier López Rodríguez que ahonda en el proceso de construcción del tren en el norte de la provincia de Zamora.

Premio del Público y cencerros

El Cencerro del público, otorgado por los asistentes a las proyecciones, ha ido a parar a "Huérfanos del ferrocarril".

Entrega de premios del Festival Etnovideográfica 2025. / Víctor Garrido / LZA

En el salón de actos del Etnográfico, organizador del festival, los premiados recibieron unos cencerros intervenidos por el artista zamorano Antonio Guerra quien en sus intervenciones ha sustituido "los badajos de las campanas por maderas características de la región y ha grabado los sonidos de las piezas", indican desde el centro regional.

Por otro lado, en la sección Iberdrola-López Heptener se vieron cinco trabajos mudos realizados hace casi un siglo por el realizador José Luis López Heptener.

Uno de los premiados en el Festival Etnovideográfica 2025 / Víctor Garrido / LZA

Además, el pasado martes el realizador Eugenio Monesma recogió el primer Cencerro de Honor que otorga el festival impulsado desde el Museo Etnográfico de Castilla y León que en esta edición se estrenó como bianual, periodicidad con la que "va a seguir".