Los termómetros se hunden en Zamora a partir del martes: llegan los bajo cero

Tras varias semanas de temperaturas anómalamente altas para esta época del año, el tiempo finalmente dará un giro brusco. Aunque la borrasca Claudia ya había introducido inestabilidad con lluvias intensas y rachas de viento la provincia, el verdadero cambio llegará a partir del martes, cuando una masa de aire frío provocará un desplome generalizado de los termómetros, con valores incluso por debajo de la media y que en el caso de Zamora verán por primera vez en la capital los bajo cero.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso térmico acusado, especialmente en las zonas expuestas al viento del norte, donde se registrarán heladas de madrugada en amplias áreas del interior y máximas en torno a los 10 grados. En la costa y los archipiélagos el ambiente será algo más templado, aunque igualmente más frío de lo habitual.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

Aunque el sol asomará tímido entre las nubes, el bajón térmico importante se notará en las mínimas, que apenas alcanzarán 1 grado a partir del miércoles en un descenso continuado hasta los -2 del próximo sábado. Por el contrario, no habrá precipitaciones aunque a duras penas verás los 8 grados de cara al próximo fin de semana, ni siquiera en las horas centrales de día.

¿Lluvia y nieve?

Al igual que en Zamora, las precipitaciones serán escasas en todo el país exceptuando el Cantábrico y Baleares. Los chubascos serán dispersos en Castilla y León pero solo hasta esta madrugada.

¿Quieres irte a la nieve?

Si eres de los que espera nieve como agua de mayo para irte en el puente de la Purísima, el servicio meteorológico no puede dar una predicción porque la incertidumbre en el pronóstico es muy elevada. Lo que sí pueden avanzar es que, en un principio, en la semana del 24 de noviembre las temperaturas remontarán un poco y marcarán valores normales o ligeramente por encima en buena parte de España, pero seguirá el ambiente invernal con lluvias aún escasas en gran parte. Es decir, que no pinta la cosa bien para las estaciones de esquí.