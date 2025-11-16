Así será la nueva estación de autobuses de Zamora

Derribar la actual estación de autobuses y hacerla nueva en el mismo sitio. Es lo que propone el anteproyecto elaborado por la Junta para la modernización de la terminal zamorana y que sirve de base a la licitación publicada por Somacyl para seleccionar a la empresa redactora del proyecto.

Alzado de la fachada principal de la nueva estación de autobuses de Zamora, que ejecutará la Junta de Castilla y León. / Anteproyecto de la Junta

La entrada a la terminal se hará por debajo, por Federico Cantero, en la parte más pegada a Donantes de Sangre. Esa zona que actualmente ocupa una fila de dársenas será la estación propiamente dicha, mientras que un pasillo interior llevará a los pasajeros, a piso llano, al resto de los andenes, 18. La parte de arriba, en actual edificio de las taquillas, se demolerá y en ese espacio se prevé un pequeño centro comercial y la construcción de 55 plazas de aparcamiento.

El proyecto estará listo en tres meses, y para la obra se prevén dos años, con una inversión de siete millones de euros: 645.230 euros del derribo del inmueble, 5,5 para construir el nuevo edificio y 900.000 euros para el parking.

La estación se levanta sobre un terreno rectangular de 9.950 metros cuadrados y fue construida en 1990, con un cuerpo principal y una zona de dársenas ( 6.515 metros cuadrados construidos).

Esquema de la nueva estación (izquierda) y la nueva (derecha) / Anteproyecto de la Junta

Las actuaciones que propone en anteproyecto son construir un nuevo edificio que cumpla con el objetivo de hacer una construcción energéticamente eficiente, accesible, adaptada a las nuevas tecnologías, "dotada de una imagen actualizada y que alcance los máximos estándares de confort para los viajeros".

Además hay que demoler el edificio actual y construir el aparcamiento en superficie (55 plazas) y una pequeña zona comercial "en el área de parcela que deja libre la huella del antiguo edificio". Será, por tanto, un edificio de una sola planta, que permitirá eliminar desniveles y barreras arquitectónicas, ofreciendo accesos directos entre las zonas de espera y las dársenas, "y garantizando una circulación más cómoda y segura para los usuarios".

Zona de centro comercial y aparcamientos / Anteproyecto de la Junta

El proyecto prevé también la reordenación de las dársenas, la creación de una zona de espera exterior cubierta, la renovación integral de la imagen arquitectónica y la construcción de un aparcamiento y una zona comercial en superficie, aprovechando parte de la huella del edificio actual. Tendrá una envolvente térmica de alto rendimiento, sistemas de climatización eficientes, carpinterías aislantes y una cubierta térmicamente protegida, reduciendo el consumo energético y las emisiones.

Además la estación dispondrá de "gestión centralizada de los sistemas de control, que permitirá automatizar accesos, regular el flujo de viajeros y optimizar el estacionamiento de autobuses, mejorando la operatividad del conjunto".