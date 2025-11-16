Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así será la nueva estación de autobuses de Zamora

La Junta derribará la actual terminal de viajeros por carretera para levantar una nueva

Maqueta de la futura estación de autobuses de Zamora, que reemplazará a la actual, en el mismo solar de Las Viñas.

Maqueta de la futura estación de autobuses de Zamora, que reemplazará a la actual, en el mismo solar de Las Viñas. / Anteproyecto de la Junta

Derribar la actual estación de autobuses y hacerla nueva en el mismo sitio. Es lo que propone el anteproyecto elaborado por la Junta para la modernización de la terminal zamorana y que sirve de base a la licitación publicada por Somacyl para seleccionar a la empresa redactora del proyecto.

La entrada a la terminal se hará por debajo, por Federico Cantero, en la parte más pegada a Donantes de Sangre. Esa zona que actualmente ocupa una fila de dársenas será la estación propiamente dicha, mientras que un pasillo interior llevará a los pasajeros, a piso llano, al resto de los andenes, 18. La parte de arriba, en actual edificio de las taquillas, se demolerá y en ese espacio se prevé un pequeño centro comercial y la construcción de 55 plazas de aparcamiento.

El proyecto estará listo en tres meses, y para la obra se prevén dos años, con una inversión de siete millones de euros: 645.230 euros del derribo del inmueble, 5,5 para construir el nuevo edificio y 900.000 euros para el parking.

La estación se levanta sobre un terreno rectangular de 9.950 metros cuadrados y fue construida en 1990, con un cuerpo principal y una zona de dársenas ( 6.515 metros cuadrados construidos).

Las actuaciones que propone en anteproyecto son construir un nuevo edificio que cumpla con el objetivo de hacer una construcción energéticamente eficiente, accesible, adaptada a las nuevas tecnologías, "dotada de una imagen actualizada y que alcance los máximos estándares de confort para los viajeros".

Además hay que demoler el edificio actual y construir el aparcamiento en superficie (55 plazas) y una pequeña zona comercial "en el área de parcela que deja libre la huella del antiguo edificio". Será, por tanto, un edificio de una sola planta, que permitirá eliminar desniveles y barreras arquitectónicas, ofreciendo accesos directos entre las zonas de espera y las dársenas, "y garantizando una circulación más cómoda y segura para los usuarios".

El proyecto prevé también la reordenación de las dársenas, la creación de una zona de espera exterior cubierta, la renovación integral de la imagen arquitectónica y la construcción de un aparcamiento y una zona comercial en superficie, aprovechando parte de la huella del edificio actual. Tendrá una envolvente térmica de alto rendimiento, sistemas de climatización eficientes, carpinterías aislantes y una cubierta térmicamente protegida, reduciendo el consumo energético y las emisiones.

Además la estación dispondrá de "gestión centralizada de los sistemas de control, que permitirá automatizar accesos, regular el flujo de viajeros y optimizar el estacionamiento de autobuses, mejorando la operatividad del conjunto".

