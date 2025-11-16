Los rostros de Las Edades del Hombre en Zamora

Los hay de Zamora y venidos desde otros puntos. Los hay con experiencia en otras muestras similares y los hay que se estrenan en la XXVIII edición de Las Edades de Hombreque cumple un mes de su apertura en Zamora.

Recepción

Maricruz Lago Martín es quien se ha encargado de dar la bienvenida esta semana en la Catedral. Esta joven zamorana vende las entradas a los visitantes y resuelve las dudas que puedan tener al llegar.

"Había una vacante entre el personal seleccionado y como había mandado el currículum, me llamaron" atestigua.

Reconoce que el primer día "estaba muy nerviosa, pero los compañeros me ayudaron mucho" y esboza una sonrisa cuando se le pregunta por el encuentro con doña Sofía. "Fue muy amable con nosotros y hasta tuvimos el honor de que se fotografiara con nosotros".

Maricruz Lago en la taquilla de la Catedral. | VÍCTOR GARRIDO

La joven, que rota entre las sedes de San Cipriano y el primer templo diocesano, tiene muy claro que al estar cara al público si tienes un mal día hay que pasar página.

"Al trabajo siempre hay que venir con otra actitud porque a los que vienen hay que hacerles sentir que están en un sitio agradable, como en su casa".

Entre las preguntas más frecuentes que atiende figuran "cómo es la catedral y les digo que vale la pena muchísimo venir solo a verla porque ahora con la muestra no se ve en su totalidad".

Maricruz Lago. / Victor Garrido / LZA

Monitor

"Es una oportunidad única". Así de taxativo se muestra Fernando Martín Martín, zamorano que trabaja como monitor de visitas de grupo.

Con el título de graduado en Historia del Arte recién obtenido, probó suerte y "fue una grata sorpresa el ser seleccionado para trabajar en una institución de tanto nivel".

En su quehacer diario "trato de que no solo se queden evidentemente con la autoría de la obra, que es importantísimo, sino que disfruten con el hilo argumental por el cual transita la exposición".

Fernando Martín Martín / Victor Garrido / LZA

En sus visitas remarca "el arte moderno que igual le cuesta un poquito más" al visitante y una de las preguntas que atiende mucho guarda relación con la figura de la maternidad. En este punto le preguntan reiteradamente "si es de Botero y les explicó que la pieza es del escultor zamorano Baltasar Lobo".

Otra cuestión muy recurrente corresponde a la obra de Pablo Gargallo, una escultura de grandes dimensiones situada en la capilla de San Ildefonso o del cardenal Mella. "Mucha gente dice que se parece al Rey León, a lo cual yo trato de indicarles un poco la importancia que tiene esa escultura del siglo XX".

Una de las apuestas de "EsperanZa" pasa por la exhibición creaciones de grandes maestros del arte como Dalí, Picasso, Greco, Velázquez o Zurbarán. "El público va buscando un poco los grandes nombres, pero también se deja guiar para comprobar el papel que cumplen dentro de la visita", enfatiza este profesional que ha mostrado "EsperanZa" a muchos castellanoleoneses, valencianos, andaluces e incluso "muchos grupos de distintos lugares de Portugal".

Fernando Martín explica uno de los Goya. | VÍCTOR GARRIDO

En su labor rota entre San Cipriano y la Catedral, el espacio que él personalmente prefiere. En cuanto a su pieza no lo duda. "Como zamorano el Cristo de las Injurias, me vuelve loco. Me acuerdo de mi padre al verlo, fui hermano y es impresionante verlo; y como historiador del arte, los Goya. Tener esos cuatro a Goya es un lujo".

RemembraZa versus EsperanZa

Menos claro en la elección de una pieza entre las 85 exhibidas lo tiene Montserrat Martín Martín. "Unos días te recreas en San Cipriano, otros días en la última parte de la exposición, otros días te llama la atención la experiencia de realidad virtual que es muy novedosa. El Laboratorio de la Esperanza me encanta porque es un aspecto lúdico, pero didáctico para todas las edades", enumera. "Según el día en el que estés, cada espacio te transmite una impresión distinta", sintetiza la coordinadora de la muestra.

Montse Martín reparte unos cascos entre integrantes de un grupo. | VÍCTOR GARRIDO

Esta mujer ya trabajó en "RemembranZa". Su labor "era distinta en esa época, con lo cual se desdibuja todo un poco, pero recuerdo muchos visitantes y la ciudad es totalmente distinta a la que me he encontrado 24 años más tarde" y prosigue: "Zamora está totalmente cambiada. El románico está espectacular, está mucho más a la vista que antes, y está muy limpia".

Montserrat Martín durante la conversación sobre su experiencia en "EsperanZa". / Victor Garrido / LZA

Público

Sobre la afluencia de visitantes en el primer mes, más de 13.000 personas, comenta que "es sorprendente" la variedad de público recibido. Por un lado, los hay que "se encuentran con la Catedral y Las Edades del Hombre por sorpresa, hasta aquellos que nos siguen fielmente y con el programa escolar y el laboratorio de Esperanza es constante el goteo" de centros educativos.

En su cometido de respaldo a los compañeros califica como "una tremenda alegría" cuando "me dicen que les “ha encantado”, es bien " bonito todo" o incluso “¡qué piezas...!”".

Despedida

Al final del recorrido la vallisoletana Lucía Fernández Sáez despide al visitante en la tienda. "El público "sale muy contento incluso quienes vienen a la Catedral y se encuentran con la muestra" subraya esta joven historiadora del Arte que comenzó a trabajar para Las Edades en la exposición " Gregorio Fernández y Martínez Montañés: el arte nuevo de hacer imágenes".

Lucía Fernández coloca algunos catálogos en la tienda de Las Edades del Hombre. / Victor Garrido / LZA

"Existe una alta fidelidad a las muestras de Las Edades porque mucha gente me cuenta anécdotas de otras ediciones que han visitado" e incluso le comentan "los catálogos que tienen en su casa" y estima como un plus que "la museología haya cambiado mucho desde las primeras exposiciones a la actual".

La profesional pone en valor la Anunciación de El Greco y la imagen del crucificado de Gregorio Fernández. Y otro crucificado, el de las Injurias, centra muchas de las peticiones que resuelve. "¡Todos los zamoranos me piden si tenemos postales del Cristo de las Injurias!" sostiene esbozando una sonrisa ante las fundas de gafas o los bolígrafos con el anagrama de Las Edades, elementos muy vendidos.

Lucía Fernández con el catálogo en la tienda de la muestra. | VÍCTOR GARRIDO

Por su parte, el secretario general Fundación de Las Edades del Hombre, José Enrique Martín, subraya que "en este primer mes hemos percibido una acogida muy cercana y cálida, tanto de los zamoranos como de los visitantes de fuera de la provincia".

El secretario general de Las Edades del Hombre, José Enrique Martín. / Miguel Ángel Lorenzo (archivo)

El responsable de entidad cultural atestigua que "poder comprobar con qué emoción observan las piezas y cómo se conmueven con la exposición que hemos desarrollado nos invitan a hacer un balance muy positivo e ilusionante" y tiene muy claro que "‘EsperanZa’ es ya una embajadora excepcional de Zamora y de nuestra fundación".