Los pasos de peatones de Zamora se llenan de pictogramas
La iniciativa del Ayuntamiento de Zamora y la Asociación Zamora TEA prioriza los itinerarios escolares y las zonas de mayor tránsito peatonal
"Para, mira, coche parado, cruza". Estas son las indicaciones que reflejan los pictogramas que han comenzado a aparecer en algunos de los pasos de peatones de la ciudad de Zamora. Instrucciones visuales simples y secuenciadas que ayudan a anticipar la acción y mejorar la autonomía en los desplazamientos urbanos a niños, personas con trastorno del espectro autista (TEA) y otras discapacidades cognitivas o visuales
La iniciativa forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Zamora con la accesibilidad universal y la inclusión, "creando entornos urbanos más amables, comprensibles y seguros para todas las personas, especialmente aquellas que requieren apoyos específicos en la movilidad diaria", indican desde el consistorio.
De este modo, en colaboración con la Asociación Zamora TEA, se está pintando en varios pasos de peatones de la ciudad pictogramas adaptados que facilitan la comprensión y el tránsito seguro de las personas con trastorno del espectro autista.
Acción que continuará desarrollándose en las próximas semanas, especialmente en aquellos puntos por los que discurran los itinerarios escolares y las zonas de mayor tránsito peatonal.
¿Cómo funcionan los pictogramas?
Pintados en el suelo, forman una secuencia de cuatro pasos para cruzar de manera segura. Los pictogramas se colocan en la acera, en una zona segura de espera, para que las personas puedan leerlos.
El fin es ofrecer un apoyo visual simple y directo para personas que responden mejor a la comunicación visual, ayudándoles a comprender el proceso de cruzar la calle.
Se trata, por tanto, de avisos pedagógicos que sirven como herramienta educativa para que niños y otros colectivos aprendan y recuerden los pasos correctos para cruzar.
