Los monumentos imprescindibles para los turistas que viajan a Zamora por primera vez

Hablar de Zamora fuera de ella es, a menudo, hablar de esa ciudad olvidada de Castilla y León que muchos no saben ni colocar en el mapa. Sin embargo, algo tendrá que encandila al que la conoce y quien llega a Zamora... repite. Lo hace por su gastronomía, por su cercanía y por la facilidad para encontrar (casi) de todo en pocos kilómetros. Pero, sin duda alguna, el patrimonio es la clave que engancha a los viajeros que recalan en la capital.

Estos son los monumentos imprescindibles que cualquier turista que pisa Zamora por primera vez viene buscando. Algunos son obvios... otros te sorprenderán.

Catedral

Este templo románico es uno de los más importantes de España, construido entre 1151 y 1174. Pero ahora la Seo tiene aún mayor tirón porque es sede principal de Las Edades del Hombre.

GALERÍA | Las piezas de "EsperanZa" de Las Edades del Hombre de Zamora que no puedes perderte en la Catedral / José Luis Fernández

Plaza Mayor

En el corazón urbano de Zamora, las plazas mayores de las ciudades siempre son un punto de referencia en todas las visitas y Zamora no es la excepción. Es un lugar idóneo para conocer el Ayuntamiento nuevo y el viejo, actualmente, sede de la Policía Municipal. Está rodeada de soportales en uno de sus extremos que te permitirá tomarte un vermut o una cerveza rodeado de tranquilidad. Además, desde allí podrás moverte a la tradicional calle de Los Herreros, si lo que buscas es gastronomía, o hacerte la foto de rigor en la cuesta de Balborraz.

Mapa de la ciudad con los monumentos más visitados. / Google Maps

Puente de Piedra

Ha pasado por varias fases y obras. En el momento actual es peatonal exclusivamente, de modo que podrás pasear sobre él para cruzar el río Duero y conocer las dos márgenes de Zamora. Es uno de los emblemas de la ciudad y ofrece una excelente panorámica al casco antiguo. Sus luces al atardecer lo hacen especialmente fotogénico.

Iglesia de Santa María Magdalena

Ubicado en la Rúa de los Francos, al ladito de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, destaca por su portada sur, muy decorada.

El templo tiene una única nave con una torre a los pies y un cabecero semicircular que alberga la capilla mayor. En el interior destaca un sepulcro románico atribuido a la reina Doña Urraca con dos ángeles que llevan su alma al paraíso. La portada meridional, la más importante, tiene también decoración vegetal que representa el paraíso celestial.

En el interior es llamativa la falta de retablos. En el alzado, se encuentra un primer cuerpo con baldaquinos o tabernáculos del siglo XII y un segundo cuerpo con columnas y remate de canecillos. La mayor parte de la cubierta es de madera, a excepción de la cabecera, en cuya bóveda se encuentran nervios de refuerzo.