Hablan los industriales "de fuera" del Mercado de Abastos de Zamora

"Muchos clientes míos del Mercado sí pierdes, y estás deseando que vuelvan. Pero no está siendo un desbarajuste". La frase podría ilustrar la tónica general de lo que están pasando los negocios situados en el entorno del Mercado de Abastos en obras. Unos industriales, que al contrario de los de dentro, no pueden trasladarse provisionalmente a otra ubicación mientras duran los trabajos.

En general son negocios que llevan mucho tiempo abiertos, lo que les permite contar con una buena base de clientela, pese a que siempre se nota el hecho de que haya menos trasiego en la zona y las dificultades de acceso tanto rodado como peatonal.

Todos asumen las obras como inevitables y aguantan como pueden a que terminen el Mercado vuelva a su ser. Hay quien ha calculado pérdidas en su facturación de "40.000 euros al año" y hay quien apenas lo nota, "porque quienes venían a comprar la carne no eran nuestra clientela", pero todos anhelan que se retiren las vallas y la zona vuelva a funcionar.

Los miedos

El Mercado quedará integrado en una plaza peatonal, algo que no convence a algunos, que temen la pérdida de esos clientes que "paraban un momento con el coche a recoger un encargo", mientras otros lo ven inevitable: "Los coches, que les den las vueltas que quieran, no van a entrar aquí . Porque lo están haciendo así en todos los centros de las ciudades y lo van a dejar".

El concejal del ramo, David Gago, cree que la plaza peatonal que va a quedar, como está planteada desde un inicio, será positiva para el funcionamiento comercial de la zona y atraer clientes.

Pero a los comerciantes les asusta que haya dificultades de accesibilidad y los clientes prefieran irse con el coche a los centros comerciales, donde encuentran aparcamiento más fácilmente. "Los centros de las ciudades van a ser peatonales, esto te tienes que mentalizar, pero si quitas los aparcamientos tienes que meter los coches en algún sitio, no los puedes dejar en el Alto de los Curas", dice un industrial de la zona, que reclama más zonas para aparcar más allá de depauperado parking de la plaza de la Constitución, al que se le ven muchas carencias, porque es pequeño y sucio.

Salida hacia el río: "Eso es putear a la gente"

También hay una queja unánime por el hecho de que la salida de la zona en coche sea necesariamente hacia La Horta. "Eso se llama putear a la gente. Imagínate que entras con el coche por aquí y tienes que bajar para el río, obligatoriamente. Lo normal era salir y dar la vuelta al Mercado", opinaba otro dueño de negocio en la zona.

El concejal por su parte, cree que cuando se abra el mercado las plazas de aparcamiento van a ser prácticamente las mismas y alega que ya hay un párking subterráneo y a medio plazo otro, el que se proyecta en el Seminario.

Aclara que la salida hacia La Horta se hizo necesaria por el tapón que se formaba el Luis Ulloa Pereira para dar salida a todo el tráfico de esa zona hacia la avenida de Portugal.

Molestias

En la zona hay voces más reivindicativas, que creen que el Ayuntamiento podría hacer algo más por mejorar las condiciones, como "arreglar los baches, dejar más cerca los contenedores o facilidades para carga y descarga. Lo único que queremos es no arruinarnos para un año".

En general, sin embargo, creen que las molestias de las obras son inevitables y lo realmente importante es que acaben en plazo (como parece) y que queden bien: "Ahora es aguantar, que lo dejen bonito y que venga luego mucha gente".

El responsable de un negocio de la zona alerta de otro temor, que el Mercado ya no vuelva a ser lo que era: "Están haciendo el edificio y no tienen inversores. Hay que buscar gente que quiera instalarse aquí".