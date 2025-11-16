Golpea un coche y huye sin dejar nota en Zamora… pero no contó con un héroe anónimo.

No es la primera vez ni será la última que ocurra, pero cada vez que sucede en Zamora se genera una ola de indignación. En las últimas horas, un zamorano ha realizado una publicación en Facebook avisando de un conductor que golpeó un coche estacionado y se dio a la fuga sin dejar un aviso. Por suerte, este hombre pudo ver el impacto y se ha puesto a disposición del dueño del vehículo perjudicado para facilitarle los datos del infractor.

"Esta tarde, aproximadamente a las 19:00, he visto cómo le daban un golpe a este coche. Si el dueño no sabe quién ha sido qué se ponga en contacto conmigo (los que le han dado ni se han bajado del coche)", escribe en la descripción de la publicación, donde adjunta dos fotos del coche dañado, con evidentes marcas a causa del impacto.

Imagen del coche golpeado en Zamora por un infractor que se dio a la fuga. / Cedida

Este zamorano ha recibido multitud de alabanzas por parte de otros usuarios de Facebook, que han agradecido el detalle de avisar y ponerse a disposición del dueño del vehículo dañado. "No te imaginas lo que se agradece que haya gente como tú. Hace dos semanas me pasó algo similar, se llevaron el espejo retrovisor de lleno y no fueron capaces de dejar nota. Gracias a que hubo testigos que cogieron la matrícula, finalmente lo ha cubierto el seguro de los 'irrespetuosos'. Ojalá el dueño de ese coche vea esta publicación y tenga la suerte que tuve yo. ¡Mil gracias de verdad a mis testigos!", ha narrado un zamorano.

El apartado de comentarios de la publicación se ha llenado de zamoranos contando casos similares en los que el infractor se dio a la fuga sin dejar una nota o un teléfono de contacto. Algunos concluyen que esto sucede para que no le suban el precio del seguro al responsable del choque, y por eso es frecuente que en lugar de ser cívicos opten por fugarse sin dejar rastro.

Aunque, en ocasiones, como ha sido este caso, hay testigos dispuestos a ayudar. "Todavía queda gente buena", escribe esperanzada una usuaria. Otros explican el modus operandi a seguir en el caso de ver la matrícula del infractor: acudir a la Policía o la Guardia Civil, dar los datos del vehículo fugado y ellos se encargarán de contactar con el dueño del coche golpeado. "Eso es lo que tenemos que hacer todos: al que haga estas cosas coger matrícula o foto y ya verás como la próxima se lo piensa, porque si denuncias, aparte de que te lo tiene que pagar por fugarse, son 200 euros de su bolso", cuenta otro zamorano. "Si todos hiciéramos esto se evitarían muchas injusticias", apostilla otro.